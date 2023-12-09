Нерухомість в Україні, в яких областях її можна купити і як виглядають будинки.

Так, на Черкащині продають будинок менш ніж за тисячу доларів.

Оголошення з'явилося на сайті ОЛХ.

"Продається будинок у с. Райгород Кам'янського району, 3 кімнати та веранда, опалення пічне. У дворі колодязь, льох. Відсутнє світло. Відразу для житла не призначено, потрібно як мінімум підключити світло. Є кадастрові номери на ділянку. Без торгу", - повідомив продавець.

Також автор оголошення додав, що в будинку один поверх, загальна площа: 48 м, Кількість кімнат: 3, Площа ділянки: 32 соток, Тип покрівлі: Металеві листи.

Вартість цього будинку 35 тисяч гривень, тобто менше 1 тисячі доларів (за курсом НБУ станом на 4 грудня 1 000 доларів становить 36 046 грн).

У Чернігівській області продають нерухомість за 30 тисяч гривень.

"Продам будинок с. Осьмаки Чернігівська обл. Менський р-н. Є річка 100-150 метрів. Є літня кухня, хлів, колодязь, в будинку є пічка та пічка в робочому стані. Вул. Набережна1 Телефонуйте відповім на всі запитання!", - пише продавець.

Крім того, автор оголошення додав, що відстань до найближчого міста: до 15 км, Поверховість: 1, Загальна площа: 30 м², Кількість кімнат: 4, Площа ділянки: 50 соток, Тип стін: Дерев'яний, Зовнішнє утеплення стін: Мінеральна вата, Тип покрівлі: Металеві листи, Санвузол: У дворі, Опалення: Твердопаливне, Ремонт: Житловий стан.

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