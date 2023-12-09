Недвижимость недорого в Украине, в каких областях ее можно купить и как выглядят дома.

Так, в Черкасской области продают дом менее чем за тысячу долларов.

Объявление появилось на сайте ОЛХ.

"Продаётся дом в с. Райгород Каменского района, 3 комнаты и веранда, отопление печное. Во дворе колодец, погреб. Отсутствует свет. Сразу для жилья не предназначен, нужно как минимум подключить свет Есть кадастровые номера на участок. Без торга", - сообщил продавец.

Также автор объявления добавил, что в доме один этаж, общая площадь: 48 м, Количество комнат: 3, Площадь участка: 32 соток, Тип кровли: Металлические листы.

Стоимость этого дома 35 тысяч гривен, то есть менее 1 тысячи долларов (по курсу НБУ по состоянию на 4 декабря 1 000 долларов составляет 36 046 грн).

В Черниговской области продают недвижимость за 30 тысяч гривен.

"Продам дом с. Восьмаки Черниговская обл. Менский р-н. Имеется река 100-150метров. Есть летняя кухня, хлев, колодец, в доме есть печка и печка в рабочем состоянии. Ул. Набережная1 Звоните отвечу на все вопросы!", - пишет продавец.

Кроме того, автор объявления добавил, что расстояние до ближайшего города: до 15 км, Этажность: 1, Общая площадь: 30 м², Количество комнат: 4, Площадь участка: 50 соток, Тип стен: Деревянный, Наружное утепление стен: Минеральная вата, Тип кровли: Металлические листы, Санузел: Во дворе, Отопление: Твердотопливное, Ремонт: Жилищное состояние.

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