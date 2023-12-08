В Україні недорого можна купити нерухомість, наприклад, у Сумській та Полтавській областях.

У Сумській області продають будинок всього за 15 тисяч гривень.

Автор оголошення стверджує, що будинок знаходиться у гарному селі.

"Будинок у селі, побудований із бруса, високий кірпічний фундамент,5 кімнат, можна під дачу.Поряд ліс та річка Десна", - повідомляє продавець.

Також автор оголошення додав, що відстань до найближчого міста: до 40 км, поверховість: 1, загальна площа: 75 м², кількість кімнат: 5, площа ділянки: 15 соток, тип стін: Дерев'яний, тип покрівлі: Металеві листи. Меблювання в будинке немає.

Крім того, в продажі приватний будинок у Полтавській області.

Продавець вказав ціну у 25 000 грн.

"Продам дім в селі Піски, Миргородського р-ну, Полтавської обл. (Документи на хату є!)Знаходиться практично в центрі села, магазини, школа та дитячий садок - під рукою. Вид з вікна виходить на річку, затишне та спокійне місце. Газ присутній але потрібне повторне підключення, водопостачання відсутнє.

Площа -70кв.м

За всіма питаннями звертатися по телефону - +38********86 також можна здійснити огляд будинку при особистій зустрічі. Звоніть, обов"язково домовимся!", - йдеться у оголошенні.

Також продавець вказав, що відстань до найближчого міста: до 5 км. Загальна площа будинку 70 м², кількість кімнат: 3, площа ділянки: 25 соток. Тип стін: Цегляний, тип покрівлі: Шифер. Cанвузол: У дворі. Опалення: Індивідуальне газове. Меблювання у будинку є.

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