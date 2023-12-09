Українці просять скасування оподаткування грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на час дії воєнного стану в Україні.

У період мобілізації в Україні та під час воєнного стану захисники піддаються підвищеному ризику втрати свого життя та здоров'я під час виконання службових обов'язків, завдяки чому забезпечують безпеку для життя та здоров'я всіх громадян України.

Як повідомляє автор петиції Гнідаш Олена у зверненні до президента України, військовослужбовець несе службу у розпал мобілізації в Україні у понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні, додаткове грошове забезпечення йому не виплачується.

Гнідаш Олена додала, що у звичайних працівників за КЗпП і колективним договором передбачаються додаткові доплати, наприклад, за кожну перепрацьовану годину чи подвійну оплату за роботу у святково-неробочі дні.

"Виходячи з вищевикладеного, вважаю, під час воєнного стану військовослужбовці ЗСУ заслуговують на соціальні привілеї, а саме - грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, гарантовані державою кошти, які стимулюють і мотивують кваліфіковані військові кадри - не повинні підлягати оподаткуванню як у мирний час", - йдеться у зверненні.

Петиція була опублікована на сайті президента 17 листопада 2023 та станом на 4 грудня набрала 1170 голосів з 25 000 необхідних.

"Впевнена, захисники та захисниці України під час агресії рф заслуговують особливого ставлення з боку держави, повагу, подяки та повного сприяння з усіх боків усіх установ та громадян України, нестандартних рішень до забезпечення, з огляду на найвищий рівень відповідальності та ризиків за час несення служби військовослужбовців ЗСУ", - додала авторка.

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