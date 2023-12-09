Украинцы просят отменить налогообложение денежного довольствия военнослужащих ВСУ на время действия военного положения в Украине.

В период мобилизации в Украине и во время военного положения защитники подвергаются повышенному риску потери своей жизни и здоровья во время выполнения служебных обязанностей, благодаря чему обеспечивают безопасность для жизни и здоровья всех граждан Украины.

Как сообщает автор петиции Гнидаш Елена в обращении к президенту Украины, военнослужащий несет службу в разгар мобилизации в Украине в более установленное служебное время, в дни отдыха, праздничные, выходные и нерабочие дни, дополнительное денежное довольствие ему не выплачивается.

Гнидаш Елена добавила, что у обычных работников по КЗоТ и коллективному договору предусматриваются дополнительные доплаты, например, за каждый переработанный час или двойную оплату за работу в празднично-нерабочие дни.

"Исходя из вышеизложенного, считаю, во время военного положения военнослужащие ВСУ заслуживают социальных привилегий, а именно - денежное довольствие военнослужащих ВСУ, гарантированные государством средства, стимулирующие и мотивирующие квалифицированные военные кадры - не должны подлежать налогообложению как в мирное время" говорится в обращении.

Петиция была опубликована на сайте президента 17 ноября 2023 года и по состоянию на 4 декабря набрала 1170 голосов из 25 000 необходимых.

"Уверена, защитники и защитницы Украины во время агрессии РФ заслуживают особого отношения со стороны государства, уважения, благодарности и полного содействия со всех сторон всех учреждений и граждан Украины, нестандартных решений к обеспечению, учитывая высокий уровень ответственности и рисков за время несения службы военнослужащих ВСУ", - добавила автор.

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