У 2023 році, щоб отримати заслужений відпочинок за віком у 60 років та вийти на пенсію, необхідно мати принаймні 30 років страхового стажу. Проте ці вимоги плануються збільшити в подальшому. У 2024 році очікується зміна вимог до стажу для майбутніх пенсіонерів через які не всі пенсіонери змужуть вийти на пенсію вчасно. Про це попередили юристи.

Наразі пенсію в 60 років може отримати особа з трудовим стажем в 30 років. Проте, з 2024 року вимагатиметься вже 31 рік стажу, що означає, що ті, у кого його недостатньо, будуть змушені працювати до досягнення віку в 63 або 65 років.

Збільшення вимог до стажу стало тривалим процесом, починаючи з 2017 року. Необхідний трудовий стаж буде зростати протягом наступних чотирьох років.

Щоб вийти на пенсію в 65 років, потрібно мати не менше 15 років трудового стажу. Якщо немає необхідного стажу, то українці отримують соціальну допомогу - 2093 гривні. З 1 січня ці виплати зростуть до 2363 гривень.І вийде так, що ті хто отримують пенсію 2200 будуть отримувати менше пенсії ніж ті, у кого стажу немає.

Якщо особа має намір піти на пенсію в 63 роки, то необхідний трудовий стаж буде наступним чином: у 2023 році — від 20 до 30 років; у 2024 році — від 21 до 31 року; у 2025 році — від 22 до 32 років; у 2026 році — від 23 до 33 років; у 2027 році — від 24 до 34 років; у 2028 році — від 25 до 35 років.

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