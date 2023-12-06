В 2023 году, чтобы получить заслуженный отдых по возрасту в 60 лет, необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа ивыйти на пенсию. Однако эти требования планируется увеличить в дальнейшем. В 2024 году ожидается изменение требований к стажу для будущих пенсионеров, из-за которых не все пенсионеры заставят выйти на пенсию вовремя. Об этом предупредили юристы.

Теперь пенсию в 60 лет может получить лицо с трудовым стажем в 30 лет. Однако с 2024 года потребуется уже 31 год стажа, что означает, что те, у кого его недостаточно, будут вынуждены работать до достижения возраста в 63 или 65 лет.

Увеличение требований к стажу стало длительным процессом, начиная с 2017 года. Требуемый трудовой стаж будет расти в течение следующих четырех лет.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет нужно иметь не менее 15 лет трудового стажа. Если нет необходимого стажа, то украинцы получают социальную помощь – 2093 гривны. С 1 января эти выплаты возрастут до 2363 гривен. И получится так, что получающие пенсию 2200 будут получать меньше пенсии чем те, у кого стажа нет.

Если лицо намерено уйти на пенсию в 63 года, то необходимый трудовой стаж будет следующим образом: в 2023 году - от 20 до 30 лет; в 2024 году - от 21 до 31 года; в 2025 году - от 22 до 32 лет; в 2026 году - от 23 до 33 лет; в 2027 году - от 24 до 34 лет; в 2028 году – от 25 до 35 лет.

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