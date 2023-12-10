Пенсії в Україні, хто отримає доплату до пенсії, яку суму доплати має отримувати пенсіонер, та хто її надає.

Як повідомляють експерти youtube-каналу "Банківський клуб", деякі пенсіонери матимуть змогу отримати гршову допомогу до 3250 грн, стало відомо, що для цього потрібно.

Так, українські пенсіонери зможуть отримати збільшену допомогу.

Міжнародні гуманітарні організації активно надають підтримку Україні та українським громадянам від початку повномаштабної війни.

У липні поточного 2023 року Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма ООН ініціювали Спільний проект, який має на меті забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародної організації.

Зокрема, підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, які мають низьку пенсію в Україні, та не отримують інші фінансові допомоги від міжнародних організацій.

З серпня поточного 23-го року таку фінансову підтримку отримують пенсіонери, які по-перше - проживають на територіях активних або можливих бойових дій, по-друге - мають розмір пенсії менще 3 000 грн, і по-третє не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій, або допомогу на проживання для внутрішньопереміщених осіб.

Організація ООН надавала таким пенсіонерам доплату до пенсії в Україні у сумі, якої не вистачало до 3 000 грн, але не менше 100 грн.

Її одержують вже близько 270 000 пенсіонерів, 24 листопада 23го року уряд прийняв розроблену мінсоцполітикою ухвалу, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3 000 грн до 3250 грн.

Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ООН починають діяти вже у листопаді цього року.

Якщо розмір пенсії в Україні у пенсіонера відповідає вимогам та становить, наприклад, 2 400 грн, то він у листопаді отримує доплату у сумі 850 грн.

Якщо пенсія в Україні складає 3000 грн, то українцям доплатять 250 грн. Раніше за такої пенсії нічого не доплачували.

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