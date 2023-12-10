Пенсии в Украине, кто получит доплату к пенсии, какую сумму доплаты должен получать пенсионер, и кто ее предоставляет.

Как сообщают эксперты youtube-канала "Банковский клуб", некоторые пенсионеры смогут получить денежную помощь до 3250 грн, стало известно, что для этого нужно.

Так, украинские пенсионеры смогут получить увеличенную помощь.

Международные гуманитарные организации активно оказывают поддержку Украине и украинским гражданам с начала полномасштабной войны.

В июле текущего 2023 года Министерство социальной политики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН инициировали Совместный проект, который должен обеспечить максимальную синергию в предоставлении украинским гражданам денежной поддержки от международной организации.

В частности, поддержать граждан, проживающих в зоне боевых действий, имеющих низкую пенсию в Украине и не получающих других финансовых пособий от международных организаций.

С августа текущего 23-го года такую ​​финансовую поддержку получают пенсионеры, которые во-первых – проживают на территориях активных или возможных боевых действий, во-вторых – имеют размер пенсии менее 3 000 грн, и в-третьих не получали с 1 марта 2023 года. дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособие на жительство для внутриперемещенных лиц.

Организация ООН предоставляла таким пенсионерам доплату к пенсии в Украине в сумме, которой не хватало до 3000 грн, но не менее 100 грн.

Ее получают уже около 270 000 пенсионеров, 24 ноября 23-го года правительство приняло разработанное минсоцполитикой определение, которое увеличивает предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3 000 грн до 3250 грн.

Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ООН начинают действовать уже в ноябре этого года.

Если размер пенсии в Украине у пенсионера соответствует требованиям и составляет, например, 2400 грн, то он в ноябре получает доплату в сумме 850 грн.

Если пенсия в Украине составляет 3000 грн., то украинцам доплатят 250 грн. Раньше за такую ​​пенсию ничего не доплачивали.

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