Українців попередили з приводу привабливої ​​пропозиції – тарифу на газ по 4 гривні, яку розсилають у соціальних мережах.

Жителям України надають пропозицію щодо зміни тарифів на газ. Замість актуального тарифу у розмірі 7,96 гривні за кубометр, який використовується майже всіма домогосподарствами у країні, пропонують перейти на так званий "соціальний тариф" у розмірі 4 гривні за кубометр, що фактично вдвічі менший за діючий.

Юристи розповіли, що не так з цим тарифом та застерегли українців.

Українців попередили щодо цієї привабливої пропозиції, яку розсилають у соціальних мережах. Виявилось, що не існує жодного "соціального тарифу" на газ, це є обманом.

Фейкові "соціальні тарифи" вигадали шахраї, ймовірно, для викрадення особистих банківських даних від довірливих громадян. Багато людей можуть бути спокушені такою "щедрою" пропозицією і намагатися скористатися нею.

"Почала працювати група шахраїв. Вони сотні тисяч викладають на рекламу, ошукуючи людей. Пропонують тариф на газ у розмірі 4 гривень, але це все омана. Люди починають цікавитись та переходять за посиланням. Там збирають особисті дані - в першу чергу телефон. Після чого починаються звінки з начебто вигідними пропозиціями та акціями. Наступний етап - введення платіжних даних, і тут шахраї мають дані вашої картки, а потім зніають гроші", - попередили юристи.

Таким чином, юристи закликають громадян не вірити подібним повідомленням, не переходити за посиланнями, які можуть пропонувати шахраї, і тим паче не розголошувати особисті банківські дані або не переказувати гроші.

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