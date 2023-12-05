Розмір доплати до пенсії становить 40% від розміру прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність.

У 2024 році певні категорії пенсіонерів можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб", який був прийняти урядом. Про це розповіли юристи.

Громадяни, які хочуть отримати цю доплату до своєї пенсії, повинні відповідати наступним критеріям:

досягти 80 років і старше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, не мають права на цю доплату. Потребу постійного стороннього догляду слід підтвердити лікарськими висновками та відповідними документами.

Розмір доплати складає 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2023 році цей прожитковий мінімум становить 2093 гривні, тому пенсіонери отримують додаткові виплати у розмірі 837 гривень.

З 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму збільшать до 2361 гривні, що означає, що пенсіонери можуть отримувати 944,4 гривні з першого місяця нового року.

Для отримання цієї доплати українцям слід подати заяву та надати пакет документів, включаючи висновок лікарсько-консультативної комісії, паспорт, ідентифікаційний номер та витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність надбавок до пенсії за доглядом.

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