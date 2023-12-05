Размер доплаты к пенсии составляет 40% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2024 году определенные категории пенсионеров могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц", который был принят правительством. Об этом рассказали юристы.

Граждане, желающие получить эту доплату к своей пенсии, должны соответствовать следующим критериям:

достичь 80 лет и старше;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Граждане, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату. Потребность в постоянном постороннем уходе следует подтвердить врачебными выводами и соответствующими документами.

Размер доплаты составляет 40% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2023 году этот прожиточный минимум составляет 2093 гривны, поэтому пенсионеры получают дополнительные выплаты в размере 837 гривен.

С 1 января 2024 размер прожиточного минимума увеличат до 2361 гривны, что означает, что пенсионеры могут получать 944,4 гривны с первого месяца нового года.

Для получения этой доплаты украинцам следует подать заявление и предоставить пакет документов, включая заключение врачебно-консультативной комиссии, паспорт, идентификационный номер и выписку из Пенсионного фонда, что подтверждает отсутствие надбавок к пенсии по уходу.

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