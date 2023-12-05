На аукціоні 50 українських копійок було розпродано за суму 12 001 гривню. Зауважимо, що перша ставка становила 2 гривні, і в результаті монета подорожчала більш ніж у 6 000 разів. Усього в ході торгів було зроблено 68 ставок. Про це свідчать дані сайту Violity.

Продана монета має різновид 4 ААм, що зробило її особливо популярною серед колекціонерів через її високу рідкість. Цей різновид відомий як "Англічанка", оскільки його виготовлено за допомогою англійських штемпелів. Особливістю 4ААм є випуклий щит і вдавлений тризуб на аверсі. На звичайних монетах щит зображений тонкими лініями, а тризуб виступає вглиб.

Нумізмати пояснюють виникнення цієї помилки тим, що художники, розробляючи ескізи, затемнили не лише фон монети, а й сам тризуб. Це сталося тому, що за цими ескізами в Великій Британії виготовили прес-штемпелі для карбування монет.

Помилку виявили під час отримання готових пуансонів на Луганському верстатобудівному заводі. Там вирішили виготовити пробну партію монет, щоб налагодити верстати для майбутнього карбування.

Також варто зазначити, що монету 5 копійок різновиду 1.1ААк 1992 року можна продати від 4000 до 6000 грн. Відрізнити від інших монет їх можна за: середнім зубом тризубу - з потовщенням у верхній частині, одиницею в даті - вона з хвостиком, гроном №2 - у формі прямокутного трикутника та гуртом з великою насічкою.

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