На аукционе 50 украинских копеек было распродано за сумму 12 001 гривну. Заметим, что первая ставка составила 2 гривны, и в результате монета подорожала более чем в 6000 раз. Всего в ходе торгов было сделано 68 ставок. Об этом свидетельствуют данные сайта. Violity.

Проданная монета имеет разновидность 4 ААм, что сделало ее особенно популярной среди коллекционеров из-за высокой редкости. Эта разновидность известна как "Англичанка", поскольку она изготовлена ​​с помощью английских штемпелей. Особенностью 4ААм является выпуклый щит и вдавленный трезубец на аверсе. На обычных монетах щит изображен тонкими линиями, а трезубец выступает вглубь.

Нумизматы объясняют возникновение этой ошибки тем, что художники, разрабатывая эскизы, затемнили не только фон монеты, но и сам трезубец. Это произошло потому, что по этим эскизам в Великобритании изготовили пресс-штемпели для чеканки монет.

Ошибку обнаружили при получении готовых пуансонов на Луганском станкостроительном заводе. Там решили изготовить пробную партию монет, чтобы наладить станки для будущей чеканки.

Также стоит отметить, что монету 5 копеек разновидности 1.1Ак 1992 можно продать от 4000 до 6000 грн. Отличить от других монет их можно по: среднему зубу трезубца - с утолщением в верхней части, единицей в дате - она ​​с хвостиком, гроздью №2 - в форме прямоугольного треугольника и вместе с большой насечкой.

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Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

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