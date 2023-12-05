При розробці бюджету на 2024 рік уряд розрахував, що середній українець отримуватиме зарплату у розмірі 21 809 гривень. Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради. Якщо ці прогнози справдяться, то, навіть із врахуванням інфляції, реальна зарплата зросте на 8,5%. Це може частково компенсувати зростання цін за останні кілька років.

Підвищення середньої зарплати пояснюється, зокрема, підвищенням мінімальної заробітної плати. З початку 2024 року її розмір зросте з 6700 до 7100 гривень, а в квітні досягне 8000 гривень. Це значне збільшення зарплат (приблизно на 20%). Уряд планує в квітні знайти можливість для значного підвищення заробітних плат.

Україна вже зараз стикається із проблемою структурного безробіття. Багато громадян переїхали в інші регіони, що призвело до значної кількості безробітних. Частину вакансій важко заповнити, зокрема, через мобілізацію, що спричинила складнощі у пошуку спеціалістів на робітничі та фізичні посади.

У 2024 році матимуть попит на медичних працівників, фахівців психологічної допомоги, будівельників, інженерів, а також фахівців у сфері продажів. За даними Європейської бізнес-асоціації, 65% компаній планують відкривати вакансії у 2024 році, проте вже зараз більше половини відчувають дефіцит кадрів. Найважче буде знайти керівників, спеціалістів вузького профілю, англомовних працівників, маркетологів, юристів, інженерів, а також робітників та інших фахівців.

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