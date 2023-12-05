При разработке бюджета на 2024 год правительство рассчитало, что средний украинец будет получать зарплату в размере 21 809 гривен. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады. Если эти прогнозы оправдаются, то , даже с учетом инфляции реальная зарплата вырастет на 8,5%. Это может частично компенсировать рост цен за последние несколько лет.

Повышение средней зарплаты объясняется, в частности, повышением минимальной заработной платы. С начала 2024 года ее размер вырастет с 6700 до 7100 гривен, а в апреле достигнет 8000 гривен. Это значительное увеличение зарплат (приблизительно на 20%). Правительство планирует в апреле найти возможность значительного повышения заработных плат.

Украина уже сейчас сталкивается с проблемой структурной безработицы. Многие граждане переехали в другие регионы, что привело к большому количеству безработных. Часть вакансий трудно заполнить, в частности, из-за мобилизации, вызвавшей сложности в поиске специалистов на рабочие и физические должности.

В 2024 году спрос на медицинских работников, специалистов психологической помощи, строителей, инженеров, а также специалистов в сфере продаж. По данным Европейской бизнес-ассоциации, 65% компаний планируют открывать вакансии в 2024 году, однако уже сейчас более половины испытывают дефицит кадров. Труднее всего будет найти руководителей, специалистов узкого профиля, англоязычных работников, маркетологов, юристов, инженеров, а также рабочих и других специалистов.

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