В Пенсійному фонді пояснили, що в таких випадках може бути призначена допомога на оплату комунальних послуг, але існує певна умова.

Громадяни України, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини, мають можливість отримати житлову субсидію. Пенсійний фонд пояснив процедуру призначення допомоги для тих, хто працює на неповний робочий день - тобто працює на півставки.

В Пенсійному фонді пояснили, що в таких випадках може бути призначена допомога на оплату комунальних послуг, але існує певна умова.

Субсидія може бути призначена вашій домогосподарству за умови, що за вас було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі не менше мінімальної суми протягом трьох місяців у період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (пункт 14 Положення про порядок призначення) субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848.

У Пенсійному фонді нагадали, що сукупний дохід за період з грудня 2023 по січень 2024 року враховуватиметься при поданні заяви на призначення житлової субсидії. Будуть враховані дані за ІІ-ІІІ квартали 2023 року.

Важливо відзначити, що у літній період, через неопалювальний сезон, громадяни отримували субсидії в розмірі 350-400 гривень, тоді як у опалювальний сезон розміри допомоги становили значно більше — приблизно від 1,7 тисяч до 1,8 тисяч гривень. Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної родини залежно від їх доходів.

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