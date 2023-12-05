В Пенсионном фонде объяснили, что в таких случаях может быть назначена помощь на оплату коммунальных услуг, но есть определенное условие.

Граждане Украины, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, имеют возможность получить жилищную субсидию. Пенсионный фонд объяснил процедуру назначения помощи для тех, кто работает на неполный рабочий день - то есть работает на полставки

В Пенсионном фонде объяснили, что в таких случаях может быть назначена помощь на оплату коммунальных услуг, но есть определенное условие.

Субсидия может быть назначена вашему домохозяйству при условии, что за вас был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимальной суммы в течение трех месяцев в период, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии (пункт 14 Положения о порядок назначения) субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. №848.

В Пенсионном фонде напомнили, что совокупный доход за период с декабря 2023 по январь 2024 будет учитываться при подаче заявления на назначение жилищной субсидии. Будут учтены данные за ІІ-ІІІ кварталы 2023 года.

Важно отметить, что в летний период, из-за неотапливаемого сезона, граждане получали субсидии в размере 350-400 гривен, тогда как в отопительный сезон размеры помощи составляли значительно больше — примерно от 1,7 тысячи до 1,8 тысячи гривен. Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от доходов.

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