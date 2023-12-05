Відомо, що в установі на клієнта "ПриватБанк" подали заяву до поліції.

Деякі клієнти "ПриватБанку" стикаються із труднощами у використанні своїх рахунків чи банківських карток. Новий негативний відгук про роботу "ПриватБанк" було опубліковано на спеціалізованому сайті Мінфін.

У конкретному випадку клієнт скаржиться на блокування його картки "ПриватБанк" через хибне звинувачення у шахрайстві.

Клієнт "ПриватБанк" продав свої активи через binance, та відкрив ордер на суму 50.000 гривень. Контрагент попередив, що оплата буде від третьої особи, підозр щодо цієї операції не виникло на той момент, хоча він торгував із цим контрагентом вперше. Увечері цього дня чоловікові заморозили карту, і просили надати документи про походження коштів.

Йому зателефонували з департаменту фінансового моніторингу "ПриватБанк" і повідомили про підозру в шахрайстві. Також відомо про те, що в установі на клієнта "ПриватБанк" подали заяву в поліцію.

"Виходить, що банк звинувачує мене в тому чого я не робив, звинувачує мене в шахрайстві, яке я не робив і ще заблокував усі мої карти та гроші, які лежали на них. Працівник відділу фінансового моніторингу абсолютно не зацікавлений у вирішенні мого питання, а просто прямо говорить що я "шахрай", - додав обурений клієнт "ПриватБанк".

В банку попросили оплатити заборгованість по кредитному ліміту, щоб розглянути заявку на розблокування карти і перегляд справи.

"Вимушений був заплатити останні гроші, щоб банк погодився розглянути справу, яка явно сфабрикована", - додав чоловік.

У "ПриватБанк" також пояснили, що будь-який платіж, який проводиться з картки, може потрапити під перевірку.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.