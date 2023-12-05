Українські пенсіонери можуть бути піддані перевірці, і у деяких випадках це може призвести до заборони виплати пенсії. Основна мета перевірки полягає в підтвердженні того, що пенсіонер особисто отримує свою пенсію. Положення про скасування пенсій прописані згідно зі статтею 49 Закону України "Про загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування".
Припинення виплати пенсії може мати місце в результаті рішення територіальних органів Пенсійного фонду або судового рішення в таких випадках:
- Якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості.
- На весь період перебування пенсіонера за кордоном, за винятком випадків, коли це передбачено міжнародним договором України, згода на який надана Верховною Радою України.
- У разі смерті пенсіонера.
- Якщо призначена пенсія не отримується протягом 6 місяців.
- В інших випадках, передбачених законодавством.
Пенсійне посвідчення є документом, що засвідчує право на отримання пенсії. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" від 5 листопада 2014 року № 637, фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в Державному Ощадному банку України, проводиться кожні шість місяців для отримання ним платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.
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