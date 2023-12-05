Припинення виплати пенсії може мати місце внаслідок рішення територіальних органів Пенсійного фонду або судового рішення у кількох випадках.

Українські пенсіонери можуть бути піддані перевірці, і у деяких випадках це може призвести до заборони виплати пенсії. Основна мета перевірки полягає в підтвердженні того, що пенсіонер особисто отримує свою пенсію. Положення про скасування пенсій прописані згідно зі статтею 49 Закону України "Про загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування".

Припинення виплати пенсії може мати місце в результаті рішення територіальних органів Пенсійного фонду або судового рішення в таких випадках:

Якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості. На весь період перебування пенсіонера за кордоном, за винятком випадків, коли це передбачено міжнародним договором України, згода на який надана Верховною Радою України. У разі смерті пенсіонера. Якщо призначена пенсія не отримується протягом 6 місяців. В інших випадках, передбачених законодавством.

Пенсійне посвідчення є документом, що засвідчує право на отримання пенсії. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" від 5 листопада 2014 року № 637, фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в Державному Ощадному банку України, проводиться кожні шість місяців для отримання ним платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

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