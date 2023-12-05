Прекращение выплаты пенсии может иметь место в результате решения территориальных органов Пенсионного фонда или судебного решения в нескольких случаях.

Украинские пенсионеры могут быть подвергнуты проверке, и в некоторых случаях это может привести к запрету на выплату пенсии. Основная цель проверки состоит в подтверждении того, что пенсионер лично получает свою пенсию. Положения об отмене пенсий прописаны согласно статье 49 Закона Украины "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании".

Прекращение выплаты пенсии может иметь место в результате решения территориальных органов Пенсионного фонда или судебного решения в следующих случаях:

Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. На весь период пребывания пенсионера за границей, за исключением случаев, когда это предусмотрено международным договором Украины, согласие на которое предоставлено Верховной Радой Украины. В случае смерти пенсионера. Если назначенная пенсия не удается в течение 6 месяцев. В других случаях, предусмотренных законодательством.

Пенсионное удостоверение является документом, удостоверяющим право на получение пенсии. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" от 5 ноября 2014 года № 637, физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в Государственном Сбербанке Украины, проводится каждые шесть месяцев для получения им платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением.

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