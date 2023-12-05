Украинские пенсионеры могут быть подвергнуты проверке, и в некоторых случаях это может привести к запрету на выплату пенсии. Основная цель проверки состоит в подтверждении того, что пенсионер лично получает свою пенсию. Положения об отмене пенсий прописаны согласно статье 49 Закона Украины "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании".
Прекращение выплаты пенсии может иметь место в результате решения территориальных органов Пенсионного фонда или судебного решения в следующих случаях:
- Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения.
- На весь период пребывания пенсионера за границей, за исключением случаев, когда это предусмотрено международным договором Украины, согласие на которое предоставлено Верховной Радой Украины.
- В случае смерти пенсионера.
- Если назначенная пенсия не удается в течение 6 месяцев.
- В других случаях, предусмотренных законодательством.
Пенсионное удостоверение является документом, удостоверяющим право на получение пенсии. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" от 5 ноября 2014 года № 637, физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в Государственном Сбербанке Украины, проводится каждые шесть месяцев для получения им платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением.
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