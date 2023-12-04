В Україні не лише ціни на яйця, але і на бакалію в останній місяць відзначаються коливанням. Рис, гречка та інші крупи взяли підвищення або пониження цін протягом останнього місяця.

Це можна побачати з даних спеціалізованого сайту Мінфін. Важливо відзначити, що ціни на крупи залежать не лише від виробника, але й від мережі супермаркетів, в яких вони продаються.

Наприклад, ціни на гречку протягом періоду з 2 листопада по 2 грудня в середньому знизилися на 4,3 гривні. Середнє значення за кілограм гречки тепер становить 29,92 гривень, а вартість в супермаркетах коливається від 24 грн/кг до 39 грн/кг.

Рис круглий подорожчав на 6,91 гривні за останній місяць, і зараз його ціна становить приблизно 77,5 гривень за кілограм. У супермаркетах ціни на цей вид рису рухаються від 59 грн/кг до 100 грн/кг. Пропарений довгий рис також подорожчав, але незначно — лише на 7 копійок за кілограм. Середнє значення його ціни на початку грудня становить 61 гривню за кілограм, а в супермаркетах вона коливається від 45 грн/кг до 87 грн/кг.

Звичайний довгий рис за період з 2 листопада до 2 грудня подорожчав на 4,13 гривні. Середня вартість за кілограм цього рису становить 72,9 гривень. Щодо цін в супермаркетах, вони варіюються від 45 грн/кг до 105 грн/кг.

Ціна на пшоно за останній місяць знизилася на 37 копійок і тепер становить в середньому 33,5 гривні за кілограм. У супермаркетах пшоно продається від 30 грн/кг до 38,4 грн/кг.

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