Рис, гречка и другие крупы приняли повышение или понижение цен в течение последнего месяца.

В Украине не только цены на яйца, но и бакалию в последний месяц отличаются колебанием. Рис, гречка и другие крупы приняли повышение или понижение цен в течение последнего месяца.

Это можно увидеть с данных специализированного сайта Минфин. Важно отметить, что цены на крупу зависят не только от производителя, но и от сети супермаркетов, в которых они продаются.

К примеру, цены на гречку в течение периода со 2 ноября по 2 декабря в среднем снизились на 4,3 гривны. Среднее значение за килограмм гречки теперь составляет 29,92 грн, а стоимость в супермаркетах колеблется от 24 грн/кг до 39 грн/кг.

Рис круглый подорожал на 6,91 гривны за последний месяц, и сейчас его цена составляет около 77,5 гривен за килограмм. В супермаркетах цены на этот вид риса двигаются от 59 грн/кг до 100 грн/кг. Пропаренный длинный рис также подорожал, но незначительно – всего на 7 копеек за килограмм. Среднее значение его цены в начале декабря составляет 61 гривну за килограмм, а в супермаркетах она колеблется от 45 до 87 грн/кг.

Обычный длинный рис за период со 2 ноября по 2 декабря подорожал на 4,13 гривны. Средняя стоимость за килограмм этого риса составляет 72,9 грн. Относительно цен в супермаркетах они варьируются от 45 грн/кг до 105 грн/кг.

Цена на пшено за последний месяц снизилась на 37 копеек и теперь составляет в среднем 33,5 гривны за килограмм. В супермаркетах пшено продается от 30 грн/кг до 38,4 грн/кг.

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