Новоспеченого тата розкритикували за те, що він відмовився спати на дивані після того, як його хропіння розбудило дружину та немовля.

Будь-хто, хто пройшов через це, скаже вам, що одна з найбільших проблем для молодих батьків – це отримати бодай розумну дозу сну.

Але для одного нового батька в мережі його дружина не може заснути не через дитину, а через її хропіння. І його відмова щось зробити з цим поставила їх на межу грані.

Досить сказати, що цей батько, схоже, не усвідомлював важливості сну, хоча він визнав, що його дружина «спить набагато менше, ніж я» через те, що їй доводиться годувати грудьми їхню дитину.

Батько зізнався, що допізна, працюючи над своєю «стартапом» відеоігри, настільки втомлює його, що він голосно хропе, не даючи спати своїй нареченій.

Останні 2–3 ночі він працював до 1–2 ночі і дуже втомився, що створило проблему:

«Я хропу як ненормальний, коли втомлююся», - визнає чоловік.

Це також не давало спати його нареченій всю ніч.

Його наречена перестала з ним розмовляти, бо він не хотів спати на дивані, щоб вона могла трохи відпочити.

Ситуація досягла апогею після особливо тяжкого дня з малюком. Метушлива після двомісячних щеплень, мала "цілу вічність" не могла заснути. Як тільки вона нарешті це зробила, з'явився батько, що хропе після роботи.

"Моя наречена відразу ж попросила мене спати на дивані, щоб я не розбудив дитину своїм хропінням", - написав він.

"Я сказав ні. Я так утомився, а диван був зовсім незручний. Мені треба було зарано працювати. Я хотів спати».

Дружина не стала чинити опір - вона просто взяла дитину на руки і вийшла з кімнати.

«Сьогодні вранці я прокинувся від дитини, а моя дружина спить на підлозі без подушок та ковдр. Вона ще не розмовляє зі мною», - написав батько.

Позбавлення сну - серйозна проблема для молодих мам, і люди дуже мало співчували цьому батькові, який відмовляється спати на дивані.

Джерело: yourtango.

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