Новоиспеченного папу раскритиковали за то, что он отказался спать на диване после того, как его храп разбудил жену и младенца.

Любой, кто прошел через это, скажет вам, что одна из самых больших проблем для молодых родителей — это получить хотя бы разумную дозу сна.

Но для одного нового отца в сети его жена не может заснуть не из-за ребенка, а из-за его храпа. И его отказ что-либо сделать с этим поставил их на грань грани.

Достаточно сказать, что этот отец, похоже, не осознавал важности сна, хотя он признал, что его жена «спит гораздо меньше, чем я» из-за того, что ей приходится кормить грудью их ребенка.

Отец признался, что допоздна, работая над своей «стартапом» видеоигры, настолько утомляет его, что он громко храпит, не давая спать своей невесте.

Последние 2–3 ночи он работал до 1–2 ночи и очень устал, что создало проблему:

«Я храплю как ненормальный, когда устаю», - признает мужчина.

Это также не давало спать его невесте всю ночь .

Его невеста перестала с ним разговаривать, потому что он не хотел спать на диване, чтобы она могла немного отдохнуть.

Ситуация достигла апогея после особенно тяжелого дня с малышом. Суетливая после двухмесячных прививок, малышка "целую вечность" не могла заснуть. Как только она наконец это сделала, появился отец, храпящий после работы.

«Моя невеста сразу же попросила меня спать на диване, чтобы я не разбудил ребенка своим храпом», — написал он.

«Я сказал нет. Я так устал, а диван был совсем неудобен. Мне нужно было рано работать. Я хотел спать».

Жена не стала сопротивляться - она просто взяла ребенка на руки и вышла из комнаты.

«Сегодня утром я проснулся от ребенка в кроватке в детской, а моя жена спит на полу без подушек и одеял. Она все еще не разговаривает со мной», - написал отец.

Лишение сна — серьезная проблема для молодых мам, и люди очень мало сочувствовали этому отцу, отказывающемуся спать на диване.

Источник: yourtango.

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