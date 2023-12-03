Що, згідно з Таро та астрологією, приносить вам у цей день ваша карта Таро? Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 3 грудня.

Сьогодні з колоди Меч витягнуто багато карт, які можуть вказувати на те, що ми колективно поглинені своїми думками.

Коли ми маємо ясність розуму, це чудово. Але іноді надто багато роздумів може завадити нашій здатності вибирати те, що ми хочемо чи що нам потрібно... бо думки можуть заглушити звук нашого внутрішнього голосу.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Страх невдачі – це складна емоція, яку треба подолати. Минуле або спогади про когось, хто колись завдав вам болю, може емоційно стримувати вас, але у вас є сила рухатися вперед.

Щодня це питання прийняття рішень, які наближають вас до мрій, які ви хочете здійснити у своєму житті.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Важливо знати, що ви хочете знайти в партнері, а якщо ви не знаєте, зараз саме час визначити це.

Ви хочете отримати кристально ясне уявлення про тип відносин, які ви сподіваєтеся мати, — від того, які почуття вони викликають у вас до того, що вам подобається робити разом, — щоб, коли ви знайдете, ви знали.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Зміни ніколи не бувають легкими, і це може бути причиною того, що хтось, кого ви любите, веде себе більш похмуро, ніж зазвичай.

Ви можете не розуміти їхні страхи та емоції. Пам'ятайте, що допомога не завжди є допомогою людині, якщо її не хочуть чи не просять. Будьте обережні, припускаючи помилок на користь гідності та поваги.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Жезлов.

Ведення щоденника дуже корисне для душі. Можливо, ви не знаєте, які слова потрібно написати, але викладення своїх думок на папері — це завжди хороший спосіб очистити розум і внести ясність.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Смерть.

Відпустити – це процес. Вам потрібно створити нові спогади, щоб замінити старі. Приймайте це по одному дню за один раз.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Пошук роботи зараз може здатися трохи божевільним. Ви сподіваєтесь знайти ідеальне місце для своїх навичок. Не погоджуйтесь на менше. Пам'ятайте, кожне "ні" наближає вас до вашого майбутнього "так".

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператор.

Це нормально - злитися. Реальність ситуації може бути неприємною, але розчарування може стати відмінним джерелом енергії для змін.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Зірка.

Всесвіт завжди поруч, щоб направити вас правильним шляхом. Воно не мовчить, а спілкується з вами у снах, послідовних числах та символічних моментах.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Мудрість приходить до вас пошепки. Ви повинні прислухатися до цього внутрішнього голосу всередині вашого серця. Він розповість вам, що вам потрібно знати, коли ви готові почути це найбільше.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Спогади про дитинство можуть здатися такими далекими, але надія на веселощі, сміх та життя завжди свіжа у вашій пам'яті.

Ваша внутрішня дитина завжди не спить, спонукаючи вас грати і веселитися, коли ви можете.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Повішений.

Не чекайте поки вам щось дадуть інші, якщо ви знаєте, як отримати те, що вам потрібно для себе.

Шлях до незалежності може зайняти більше часу, ніж робити щось за допомогою друга, але ви можете бути щасливішим, знаючи, що стоїте на власних ногах.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Світ

Удача прийде до вас, коли вам знадобиться. Ви можете не передбачити, звідки це прийде і як життя обернеться для вас на краще.

Але погляньте на історію свого життя... подивіться, скільки разів диво приходило ні з того ні з сього і допомагало вам знайти шлях.

Джерело: yourtango.

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