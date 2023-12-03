Что, согласно Таро и астрологии, приносит вам в этот день ваша карта Таро? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 3 декабря.

Сегодня из колоды Мечей вытянуто много карт, которые могут указывать на то, что мы коллективно поглощены своими мыслями.

Когда у нас есть ясность ума, это чудесно. Но иногда слишком много размышлений может помешать нашей способности выбирать то, что мы хотим или что нам нужно... потому что мысли могут заглушить звук нашего внутреннего голоса.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Страх неудачи – это непростая эмоция, которую нужно преодолеть. Прошлое или воспоминания о ком-то, кто когда-то причинил вам боль, могут эмоционально сдерживать вас, но у вас есть сила двигаться вперед.

Каждый день — это вопрос принятия решений, которые приближают вас к мечтам, которые вы хотите осуществить в своей жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Жезлов.

Важно знать, что вы хотите найти в партнере, а если вы не знаете, сейчас самое время определить это.

Вы хотите получить кристально ясное представление о типе отношений, которые вы надеетесь иметь, — от того, какие чувства они вызывают у вас до того, что вам нравится делать вместе, — чтобы, когда вы их найдете, вы знали.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Изменения никогда не бывают легкими, и это может быть причиной того, что кто-то, кого вы любите, ведет себя более угрюмо, чем обычно.

Вы можете не понимать их страхов и эмоций. Помните, что помощь не всегда является помощью человеку, если ее не хотят или не просят. Будьте осторожны, допуская ошибки в пользу достоинства и уважения.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Ведение дневника очень полезно для души. Возможно, вы не знаете, какие слова нужно написать, но изложение своих мыслей на бумаге — это всегда хороший способ очистить разум и внести ясность.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Смерть.

Отпустить – это процесс. Вам нужно создать новые воспоминания, чтобы заменить старые. Принимайте это по одному дню за раз.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Поиск работы сейчас может показаться немного сумасшедшим. Вы надеетесь найти идеальное место для своих навыков. Не соглашайтесь на меньшее. Помните, каждое «нет» приближает вас к вашему будущему «да».

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Император.

Это нормально — злиться. Реальность ситуации может быть неприятной, но чувство разочарования может стать отличным источником энергии для перемен.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Звезда.

Вселенная всегда рядом, чтобы направить вас по правильному пути. Оно не молчит, а общается с вами в снах, последовательных числах и символических моментах.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Мудрость приходит к вам шепотом. Вы должны прислушаться к этому внутреннему голосу внутри своего сердца. Он расскажет вам то, что вам нужно знать, когда вы готовы услышать это больше всего.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Воспоминания о детстве могут показаться такими далекими, но надежда на веселье, смех и жизнь всегда свежа в вашей памяти.

Ваш внутренний ребенок всегда бодрствует, побуждая вас играть и веселиться, когда вы можете.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный.

Не ждите, пока вам что-то дадут другие, если вы знаете, как получить то, что вам нужно для себя.

Путь к независимости может занять больше времени, чем делать что-то с помощью друга, но вы можете быть счастливее, зная, что стоите на собственных ногах.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир

Удача придет к вам, когда она вам понадобится. Вы можете не предвидеть, откуда это придет и как жизнь обернется для вас к лучшему.

Но взгляните на историю своей жизни... посмотрите, сколько раз чудо приходило ни с того ни с сего и помогало вам найти путь.

Источник: yourtango.

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