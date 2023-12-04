Термін для використання права на отримання податкової знижки за 2022 рік українців закінчується 31 грудня. Це положення передбачає можливість отримання знижки, якщо платник податків витратив кошти на певні категорії витрат. Це передбачено Податковим Кодексом України. Стало відомо, коли українці можуть повернути частину податків із бюджету.

Наприклад, якщо у 2022 році особа оплатила своє університетське навчання за контрактом у розмірі 20 тис. гривень, вона може претендувати на податкову знижку у 2023 році та отримати повернення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплаченого з цієї суми. Це означає, що держава може повернути платнику 18% від 20 тис. гривень, тобто 3600 гривень.

Податкова знижка також поширюється на витрати на навчання дітей платника податків, як у вищих навчальних закладах, так і в приватних дитячих садках. Список витрат, на які поширюється податкова знижка, визначений у Податковому кодексі та включає такі категорії: як платежі з іпотеки, благодійні внески, витрати на охорону здоров'я, навчання та інші.

Важливо зазначити, що податкова знижка надається лише за попередній податковий період, тобто до кінця 2023 року можна отримати відшкодування витрат, здійснених у 2022 році. Якщо це право не використано до кінця 2023 року, воно анулюється, і особа може подавати заяву лише за витрати, здійснені у 2023 році.

Для отримання податкової знижки потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік, що можливо в електронному кабінеті платника податків за наявності електронного підпису. Потрібно також заповнити додаток Ф3, де проводиться розрахунок суми податкової знижки.

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