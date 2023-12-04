Срок использования права на получение налоговой скидки за 2022 год украинцев истекает 31 декабря. Это положение предусматривает возможность получения скидки, если налогоплательщик израсходовал средства на определенные категории расходов. Это предусмотрено Налоговым Кодексом Украины. Стало известно, когда украинцы могут вернуть часть налогов из бюджета.

Например, если в 2022 году лицо оплатило свое университетское обучение по контракту в размере 20 тыс. гривен, оно может претендовать на налоговую скидку в 2023 году и получить возврат налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного из этой суммы. Это означает, что государство может вернуть плательщику 18% от 20 тыс. гривен, то есть 3600 гривен.

Налоговая скидка также распространяется на расходы по обучению детей налогоплательщика, как в высших учебных заведениях, так и в частных детских садах. Список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, определен в Налоговом кодексе и включает такие категории: как платежи по ипотеке, благотворительные взносы, расходы на здравоохранение, обучение и другие.

Важно отметить, что налоговая скидка предоставляется только за предыдущий налоговый период, то есть до конца 2023 можно получить возмещение расходов, осуществленных в 2022 году. Если это право не использовано до конца 2023 года, оно аннулируется и лицо может подавать заявление только за расходы, осуществленные в 2023 году.

Для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию о доходах за прошлый год, что возможно в электронном кабинете налогоплательщика при наличии электронной подписи. Следует также заполнить приложение Ф3, где производится расчет суммы налоговой скидки.

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