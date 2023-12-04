Прогнози карт Таро на тиждень для всіх знаків зодіаку тут.

Ми пропонуємо вам читання карт Таро, щоб розповісти вам, чого очікувати найближчими днями.

Овен

Настав час цінувати все, що у вас є в житті, включаючи сім'ю, друзів, роботу та здоров'я. Ваші стосунки з партнером стануть глибшими та значущими. Проводьте час з тими, кого ви любите та цінуєте у житті. У вас буде підтримка колег та необхідні ресурси для виконання вашого завдання. Не перестарайтесь і не обіцяйте того, чого не можете виконати. Уникайте крайнощів і стримуйте свою поведінку, щоб зменшити стрес і відновити гармонію.

Телець

У сім'ї буде гармонія. Ви відчуваєте любов, прихильність та пристрасть у відносинах зі своїм партнером. Ваш партнер буде емоційно підтримувати та доступний. Пропозиції, шлюб і заручини також чекають на деяких з вас. Ви досягнете успіху у своїх професійних починаннях, і ваші зусилля будуть гідно оцінені. Ідіть вперед упевнено і не дозволяйте нічому та нікому зупинити вас.

Близнюки

Слідкуйте своєму серцю і блаженству. Вільно висловлюйте своє кохання та почуття. Передбачені подорожі для відпочинку. Ви возз'єднаєтесь і возз'єднаєтеся зі своїм далеким другом та родичами. Для одиноких людей це чудовий час для знайомств. Ви почнете бачити результат своєї наполегливої ​​праці та зусиль. Однак ви можете відчути розчарування через затримку виконання планів. Не чекайте на особливу підтримку від колег.

Рак

Ви наближатиметеся до завершення проекту; не здавайся зараз. Продовжуйте рухатися у правильному напрямку; повільно результат обов'язково покаже. Ретельно плануйте свої ресурси та ретельно визначайте робоче навантаження. Не перестарайтеся. Нині не рекомендується давати гроші у борг чи брати кредити. У ваших стосунках буде щастя та відданість. Для одиноких – потужний зв'язок вже на підході чи нещодавно з'явився у вашому житті.

Лев

Подумайте, плануйте та досліджуйте, перш ніж діяти. Обробіть свої думки, не приймайте важливих рішень і не ділитеся своїми планами. У питаннях серця і любові деяким із вас цей тиждень здається не таким вже й хорошим. Позначається розрив, поділ та тайм-аут. Не перестарайтеся ні на роботі, ні у стосунках. Тримайте свій список справ реалістичним та звертайтеся за допомогою з вашими обов'язками. Працюйте повільно, не робіть поспішних висновків про людей чи своє становище на роботі. Хорошою ідеєю буде відкласти трохи грошей як заощадження.

Діва

Цього тижня ваше особисте життя розквітне та розквітне. Бережіть і бережіть себе та людей, яких ви любите. Робіть те, що робить вас щасливим та живим. Подбайте про себе заради особистого благополуччя та здоров'я. У вашій кар'єрі справи підуть добре, і з'являться хороші новини про вашу нинішню роботу або заяву про прийом на роботу. У фінансовому плані у вас все буде добре. Усі робочі питання вирішуйте тактовно та дипломатично.

Терези.

Цього тижня ви будете гуляти, і вся справа у спілкуванні та святах. Ви добре проведете час із сім'єю та друзями. Громадські заходи та зустрічі зблизять вас та вашого партнера. Ви отримаєте добрі новини, пов'язані з дітьми. Успіх, нагороди та визнання, швидше за все, прийдуть до вас. Ви маєте вивчити інвестиційну можливість, представлену вам. Фінанси будуть стабільними, а співпраця принесе результат.

Скорпіон

Можлива зміна роботи або місця роботи. Використовуйте свою інтуїцію та креативність у бізнесі та роботі. Будьте гнучкими у питаннях, пов'язаних із роботою. Буде фінансова безпека, але будьте обережні з інвестуванням. Зусилля, які ви вкладаєте у свої відносини, допоможуть їм зростати та рухатися вперед. Ви і ваш партнер розділятимете міцний зв'язок, оскільки ви обоє прагнете до досконалості. Пам'ятайте: щоб отримати кохання, ви повинні дати кохання, пробачити і відпустити.

Стрілець

Ви можете опинитися перед дилемою, не розуміючи, що робити і яку сторону вибрати. Ваш розум і серце будуть у постійному розбіжності та сум'ятті. Між вами та вашим партнером може виникнути деяка плутанина, але ви не повинні робити поспішних висновків чи виносити судження. Будьте мудрі та практичні у професійних та фінансових питаннях. На вашому робочому місці може бути пропозиція про роботу або позитивний розвиток, але перш ніж ухвалити рішення, зважте всі за і проти. Не довіряйте іншим свої гроші.