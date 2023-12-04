Прогнозы карт Таро на неделю для всех знаков зодиака здесь.

Мы предлагаем вам чтение карт Таро, чтобы рассказать вам, чего ожидать в ближайшие дни.

Овен

Пришло время ценить все, что у вас есть в жизни, включая семью, друзей, работу и здоровье. Ваши отношения с партнером станут более глубокими и значимыми. Проводите время с теми, кого вы любите и цените в жизни. У вас будет поддержка коллег и необходимые ресурсы для выполнения вашей задачи. Не переусердствуйте и не обещайте того, чего не можете выполнить. Избегайте крайностей и умеряйте свое поведение, чтобы уменьшить стресс и восстановить гармонию.

Телец

В семье будет гармония. Вы испытаете любовь, привязанность и страсть в отношениях со своим партнером. Ваш партнер будет эмоционально поддерживать и доступен. Предложения, брак и помолвка также ждут некоторых из вас. Вы добьетесь успеха в своих профессиональных начинаниях, и ваши усилия будут оценены по достоинству. Идите вперед уверенно и не позволяйте ничему и никому остановить вас.

Близнецы

Следуйте своему сердцу и блаженству. Свободно выражайте свою любовь и чувства. Предусмотрены поездки для отдыха. Вы воссоединитесь и воссоединитесь со своим дальним другом и родственниками. Для одиноких людей это прекрасное время для знакомств. Вы начнете видеть результат своего упорного труда и усилий. Однако вы можете почувствовать разочарование из-за задержки выполнения планов. Не ждите особой поддержки от коллег.

Рак

Вы будете приближаться к завершению проекта; не сдавайся сейчас. Продолжайте двигаться в правильном направлении; медленно, результат обязательно покажет. Тщательно планируйте свои ресурсы и тщательно определяйте рабочую нагрузку. Не переусердствуйте. В настоящее время не рекомендуется давать деньги в долг или брать кредиты. В ваших отношениях будет счастье и преданность. Для одиноких – мощная связь уже на подходе или недавно появилась в вашей жизни.

Лев

Подумайте, планируйте и исследуйте, прежде чем действовать. Обработайте свои мысли, не принимайте важных решений и не делитесь своими планами. В вопросах сердца и любви некоторым из вас эта неделя кажется не такой уж хорошей. Обозначается разрыв, разделение и тайм-аут. Не переусердствуйте ни на работе, ни в отношениях. Держите свой список дел реалистичным и обращайтесь за помощью с вашими обязанностями. Работайте медленно, не делайте поспешных выводов о людях или своем положении на работе. Хорошей идеей будет отложить немного денег в качестве сбережений.

Дева

На этой неделе ваша личная жизнь расцветет и расцветет. Берегите и берегите себя и людей, которых вы любите. Делайте то, что делает вас счастливым и живым. Позаботьтесь о себе ради личного благополучия и здоровья. В вашей карьере дела пойдут хорошо, и появятся хорошие новости о вашей нынешней работе или заявлении о приеме на работу. В финансовом отношении у вас все будет хорошо. Все рабочие вопросы решайте тактично и дипломатично.

Весы.

На этой неделе вы будете гулять, и все дело в общении и праздниках. Вы хорошо проведете время с семьей и друзьями. Общественные мероприятия и встречи сблизят вас и вашего партнера. Вы получите хорошие новости, связанные с детьми. Успех, награды и признание, скорее всего, придут к вам. Вы должны изучить инвестиционную возможность, представленную вам. Финансы будут стабильными, а сотрудничество принесет результат.

Скорпион

Возможна смена работы или места работы. Используйте свою интуицию и креативность в бизнесе и работе. Будьте гибкими в вопросах, связанных с работой. Будет финансовая безопасность, но будьте осторожны с инвестированием. Усилия, которые вы вкладываете в свои отношения, помогут им расти и двигаться вперед. Вы и ваш партнер будете разделять прочную связь, поскольку вы оба стремитесь к совершенству. Помните: чтобы получить любовь, вы должны дать любовь, простить и отпустить.

Стрелец

Вы можете оказаться перед дилеммой, не понимая, что делать и какую сторону выбрать. Ваш разум и сердце будут находиться в постоянном разногласии и смятении. Между вами и вашим партнером может возникнуть некоторая путаница, но вы не должны делать поспешных выводов или выносить суждения. Будьте мудры и практичны в профессиональных и финансовых вопросах. На вашем рабочем месте может быть предложение о работе или положительное развитие, но прежде чем принять решение, взвесьте все «за» и «против». Не доверяйте другим свои деньги.

Козерог

Вы получите в изобилии любовь от своего партнера и будете счастливы проводить время в компании друг друга. Люди вокруг вас будут добрыми и дружелюбными; вас ждут хорошие новости. Однако на профессиональном фронте вы можете столкнуться с конкуренцией и противодействием со стороны коллег. Стойте на своем и сосредоточьтесь на задаче и руке. Не занимайтесь сплетнями и не реагируйте на провокации любого рода. Не делитесь своими планами и стратегиями с другими.

Водолей

Терпение — тема этой недели, поскольку вы можете испытывать небольшое недовольство тем, как идут дела в вашей личной и профессиональной жизни. Возможно, вы ожидаете большего от своего партнера и нуждаетесь в нем больше времени и внимания. Ваша работа заставит вас быть занятым, и будут хорошие новости о вашей текущей работе или заявлении о приеме на работу. Действуйте медленно и позвольте своей интуиции вести вас при принятии решений, связанных с карьерой.

Рыбы

Это может быть новая работа, открытие предприятия, где будут использованы ваши навыки. Вы будете полностью погружены в проект и сосредоточены на его завершении. В финансовом отношении будет стабильность в результате тщательного планирования и упорной работы. Любовь витает в воздухе, и вы будете открыты и готовы выразить свои чувства тому, кого любите. Ожидается романтическое путешествие с вашим партнером или возлюбленным.

Источник: zeenews.

Последние новости Украины:

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 года для каждого знака Зодиака: что приготовила для вас Вселенная.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.