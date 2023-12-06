Цього тижня з 6 по 10 грудня ви також можете бути благословенні позитивними планетами, які можуть зробити вас щасливими.

Овен: Цього тижня ситуації можуть бути для вас не позитивними, ви почуватиметеся похмуро. Ймовірно, ви зіткнетеся з проблемами у спорті. Ви, ймовірно, будете страждати від безсоння, що має викликати у вас зарозумілість. Ваше марнославство може вплинути на ваше особисте життя та сімейну гармонію. Ви також платитимете свої щиро зароблені гроші за негідні речі, які можуть вплинути на ваш фінансовий стан. Вам пропонується контролювати свій запальний характер, це може позначитися на ваших стосунках із сім'єю та на професійному фронті.

Телець: Ваші збитки тепер перетворяться на прибуток, що може покращити ваше економічне здоров'я. Ваша загальна продуктивність у бізнесі підвищується. За допомогою колег вам, ймовірно, доведеться ухвалити деякі важкі рішення у бізнесі. Ви також можете віддавати свої відсотки на роботі, ваші старші можуть допомогти вам. Ви також можете отримати деякі винагороди як рекламні акції. Ви також можете організувати впровадження нових ідей у ​​свою роботу чи бізнес.

Близнюки: цього тижня ситуація може змусити вас бути зайнятими на роботі. За допомогою долі ви також зможете ухвалити деякі важливі рішення у професійній сфері, які можуть покращити вашу роботу у найближчому майбутньому. Ви отримуватимете задоволення від своєї роботи і, можливо, також отримаєте винагороду за свою старанність. Здоров'я вашої матері тепер може бути кращим. Люди, що оточують вас, можуть додатково допомогти вам, що може підвищити вашу впевненість.

Рак: На цьому тижні розчарування минулого тижня тепер може перетворитися на щастя, ви опинитеся у світі задоволення та терпіння, ви будете переживати кожен момент, який може позначитися на вашій стратегії роботи. Ви також можете організувати коротку подорож по роботі за допомогою своїх братів та сестер, що може розширити ваші соціальні мережі. Ви також можете бути благословенні позитивними планетами, ваші гуру можуть показати вам правильний шлях, який може дати вам ясність щодо вашої мети.

Лев: Цього тижня ви також можете відчувати себе нудно, вам рекомендується контролювати свою прямолінійність, це вплине на ваше домашнє та професійне життя. Можливо, ви відправитеся в подорож, щоб повернути гроші, що застрягли. Вам потрібно буде зв'язатися зі своїми клієнтами для оплати, інакше ваш капітал може бути рівним нулю. Вам також рекомендується контролювати свою пихатість на роботі, пихатість, можливо, призведе до збитків у бізнесі. Вам рекомендується водити машину безпечно і уникати прийняття рішень поспіхом.

Діва: Цього тижня ви можете бути щасливими і благословенні позитивними планетами. Гармонія в сімейному житті стане кращою, ви насолодитеся радісними моментами з чоловіком. Це допоможе вам досягти відмінних результатів у бізнесі або на роботі. Ви також можете працювати у новому партнерстві у бізнесі. За допомогою друзів або сім'ї можна вирішити почати деякі інновації. Ви також можете добре справлятися зі своєю роботою і очікувати підвищення кар'єрними сходами. Ви також можете виграти судовий розгляд. Суперечки з братами та сестрами можна врегулювати.



Терези:Цього тижня ви можете бути благословенні позитивними планетами. Ви будете радісні та задоволені оточуючими, нещодавні проблеми з батьками, пов'язані з фітнесом, тепер будуть вирішені. Можливо, під час розгляду ви почуєте позитивні новини. Старші радіють вашій наполегливій праці, можливо, вас підвищать по службі. Ви можете мати повний контроль над своїми опонентами та конкурентами по бізнесу. Тубільці, що відносяться до артефактів, моди, гламуру та предметів домашнього вжитку, можуть досягти більшого.

Скорпіон: Цього тижня позитивні планети можуть змусити вас зосередитися. Ви спробуєте проникнути вглиб всього, щоб отримати впевненість. Ви також можете відчувати себе спокійним та холоднокровним, ви також можете аналізувати та відкривати себе. Самоаналіз може внести бездоганність у ваше життя. У вас буде багато інтелектуалів щодо отримання знань. Загалом, ви зможете впоратися зі своєю запальністю. Будуть деякі моменти легких прибутків, які вас засмутять. Можливо, ви обережні, перш ніж створювати нові інвестиції в активи.

Стрілець: Цього тижня час несприятливий. Ви відчуєте якусь незадоволеність своєю роботою. Ваша наполегливість перевіряється знову і знову, ви також можете спробувати завершити проект, в той час як ефективність вашої роботи поступово знижується, що може вплинути на вашу повсякденну роботу. Ваші завдання можуть бути відкладені. Ви також можете зіткнутися з обмеженнями на професійному шляху. Ви також можете сприймати свої обов'язки як тягар. Вам пропонується подбати про своїх батьків.

Козеріг: Цього тижня ви будете благословенні позитивними планетами. Ваша внутрішня сила буде гарною, і це викличе у вас ентузіазм. Суперечки з братами та сестрами будуть вирішені зараз. Ваша концентрація на роботі стане кращою, що забезпечить вам успіх у бізнесі. За допомогою вашої спільноти ви плануєте короткі поїздки, пов'язані з роботою, які можуть принести вам користь у найближчому майбутньому. Ваші підлеглі допоможуть вам прийняти важливі рішення, пов'язані з роботою. Ви будете очікувати на бажані результати своєї складної роботи. Здобувач може знайти потрібну роботу після важкого часу.

Водолій: Цього тижня ви можете бути благословенні позитивними планетами. Ти будеш щасливий. Ви будете добре виховані з оточуючими людьми. Багато проблем вдасться вирішити за допомогою вашої манери говорити. буде деякий контроль між заощадженнями та витратами, що може збільшити ваші заощадження. ви можете витратити на покупку будь-яких інноваційних речей для ремонту вашого будинку. Рекомендується контролювати свою прямолінійність, щоб підтримувати домашню гармонію.

Риби: цього тижня ви благословенні старійшинами; це додасть вам життєвих сил та терпіння. Ви будете насолоджуватися кожною секундою в роботі та домашньому житті. Швидше за все, ви зіткнетеся з деяким тиском, пов'язаним з роботою, але з іншого боку, ваше внутрішнє чуття допоможе вам усе встигнути. можливо, відкриються нові джерела грошового прибутку, які поповнять ваш банківський баланс. Ймовірно, у вас з'являться нові плани у сімейному бізнесі, які дадуть вам переваги у найближчому майбутньому.

Джерело: timesofindia.

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