На этой неделе с 6 по 10 декабря вы также можете быть благословлены позитивными планетами, которые могут сделать вас счастливыми.

Овен: На ​​этой неделе ситуации могут быть для вас не позитивными, вы будете чувствовать себя уныло. Вероятно, вы столкнетесь с проблемами в спорте. Вы, вероятно, будете страдать от бессонницы, что должно вызвать у вас высокомерие. Ваше тщеславие может повлиять на вашу личную жизнь и семейную гармонию. Вы также будете платить свои искренне заработанные деньги за недостойные вещи, которые могут повлиять на ваше финансовое состояние. Вам предлагается контролировать свой вспыльчивый характер, это может отразиться на ваших отношениях с семьей и на профессиональном фронте.

Телец: Ваши убытки теперь превратятся в прибыль, что может улучшить ваше экономическое здоровье. Ваша общая производительность в бизнесе повышается. С помощью коллег вам, вероятно, придется принять некоторые трудные решения в бизнесе. Вы также можете отдавать свои проценты на работе, ваши старшие могут вам помочь. Вы также можете получить некоторые вознаграждения в виде рекламных акций. Вы также можете организовать внедрение новых идей в свою работу или бизнес.

Близнецы: на этой неделе ситуации могут заставить вас быть занятыми на работе. С помощью судьбы вы также сможете принять некоторые важные решения в профессиональной сфере, которые могут улучшить вашу работу в ближайшем будущем. Вы будете получать удовольствие от своей работы и, возможно, также получите вознаграждение за свое усердие. Здоровье вашей матери теперь может быть лучше. Окружающие вас люди могут дополнительно помочь вам, что может повысить вашу уверенность.

Рак: На этой неделе разочарование прошлой недели теперь может превратиться в счастье, вы окажетесь в мире удовольствия и терпения, вы будете переживать каждый момент, который может отразиться на вашей стратегии работы. Вы также можете организовать короткую поездку по работе с помощью своих братьев и сестер, что может расширить ваши социальные сети. Вы также можете быть благословлены положительными планетами, ваши гуру могут показать вам правильный путь, который может дать вам ясность в отношении вашей цели.

Лев: На этой неделе вы также можете чувствовать себя скучно, вам рекомендуется контролировать свою прямолинейность, это повлияет на вашу домашнюю и профессиональную жизнь. Возможно, вы отправитесь в путешествие, чтобы вернуть застрявшие деньги. Вам нужно будет связаться со своими клиентами для оплаты, иначе ваш капитал может оказаться равным нулю. Вам также рекомендуется контролировать свое тщеславие на работе, тщеславие, возможно, приведет к убыткам в бизнесе. Вам рекомендуется водить машину безопасно и избегать принятия решений в спешке.

Дева: На этой неделе вы можете быть счастливы и благословлены позитивными планетами. Гармония в семейной жизни станет лучше, вы насладитесь радостными моментами с супругом. Это поможет вам добиться отличных результатов в бизнесе или на работе. Вы также можете работать в новом партнерстве в бизнесе. С помощью друзей или семьи вы можете решить начать некоторые инновации. Вы также можете хорошо справляться со своей работой и ожидать повышения по карьерной лестнице. Вы также можете выиграть судебное разбирательство. Споры с братьями и сестрами можно урегулировать.



Весы: На этой неделе вы можете быть благословлены позитивными планетами. Вы будете радостны и довольны окружающими, недавние проблемы с родителями, связанные с фитнесом, теперь будут решены. Возможно, в ходе разбирательства вы услышите положительные новости. Старшие радуются вашему упорному труду, возможно, вас повысят по службе. Вы можете иметь полный контроль над своими оппонентами и конкурентами по бизнесу. Туземцы, относящиеся к артефактам, моде, гламуру и предметам домашнего обихода, могут добиться большего.

Скорпион: На ​​этой неделе позитивные планеты могут заставить вас сосредоточиться. Вы попытаетесь проникнуть вглубь всего, чтобы обрести уверенность. Вы также можете чувствовать себя спокойным и хладнокровным, вы также можете анализировать и открывать себя. Самоанализ может внести безупречность в вашу жизнь. У вас будет много интеллектуалов в плане получения знаний. В общем, вы сможете справиться со своей вспыльчивостью. Будут некоторые моменты легких доходов, которые вас расстроят. Возможно, вы будете осторожны, прежде чем создавать новые инвестиции в активы.

Стрелец: На этой неделе время неблагоприятное. Вы почувствуете некую неудовлетворенность своей работой. Ваша настойчивость проверяется снова и снова, вы также можете попытаться завершить проект, в то время как эффективность вашей работы постепенно снижается, что может повлиять на вашу повседневную работу. Ваши задачи могут быть отложены. Вы также можете столкнуться с ограничениями на своем профессиональном пути. Вы также можете воспринимать свои обязанности как бремя. Вам предлагается позаботиться о своих родителях.

Козерог: На этой неделе вы будете благословлены позитивными планетами. Ваша внутренняя сила будет хорошей, и это вызовет у вас энтузиазм. Споры с братьями и сестрами будут решены сейчас. Ваша концентрация на работе станет лучше, что обеспечит вам успех в бизнесе. С помощью вашего сообщества вы спланируете короткие поездки, связанные с работой, которые могут принести вам пользу в ближайшем будущем. Ваши подчиненные помогут вам в принятии важных решений, связанных с работой. Вы будете ожидать желаемых результатов своей сложной работы. Соискатель может найти подходящую работу после трудного времени.

Водолей: На этой неделе вы можете быть благословлены позитивными планетами. Ты будешь счастлив. Вы будете хорошо воспитаны с окружающими людьми. Многие проблемы удастся решить с помощью вашей манеры говорить. будет некоторый контроль между сбережениями и расходами, что может увеличить ваши сбережения. вы можете потратиться на покупку каких-нибудь инновационных вещей для ремонта вашего дома. Рекомендуется контролировать свою прямолинейность, чтобы поддерживать домашнюю гармонию.

Рыбы: на этой неделе вы благословлены старейшинами; это придаст вам жизненных сил и терпения. Вы будете наслаждаться каждой секундой в работе и домашней жизни. Скорее всего, вы столкнетесь с некоторым давлением, связанным с работой, но с другой стороны, ваше внутреннее чутье поможет вам все успеть. возможно, откроются новые источники денежной прибыли, которые пополнят ваш банковский баланс. Вероятно, у вас появятся новые планы в семейном бизнесе, которые дадут вам преимущества в ближайшем будущем.

Источник: timesofindia.

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