Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 2 грудня.

Карти Таро можуть багато розповісти про те, що чекає ваш знак зодіаку.

Можливо, вам доведеться зайнятися підготовкою до Нового року або приділити особливу увагу особистим завданням.

Що б не приготувало вам майбутнє, читайте далі, щоб дізнатися, що відкриється для вашого знаку зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Тобі боляче. Боляче, коли хтось, кому, на вашу думку, можна довіряти, вас розчаровує. Хоча може здатися, що мине вічність, перш ніж ви знову будете готові довіряти, ви знову встанете на ноги. Обіцяти!

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Помірність.

Потерпи. Може знадобитися багато часу, щоб побачити покращення в тій галузі вашого життя, яка в якийсь момент вийшла з-під контролю. Ви в найкоротший термін окупите понесені фінансові втрати і станете навіть кращим, ніж колись.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Люди люблять сперечатися через дрібні драми. Не будьте одним із них. Тримайте голову високо і не слідуйте за натовпом.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Вам доведеться багато зробити. Ваші почуття зараз сильні. Не примушуйте їх замовкнути. Слухай своє серце. це мудріше, ніж ви вважаєте.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Ніщо не може бути на 100 відсотків простим. Ваші емоції складні і вам може бути важко вирішити, що ви хочете робити далі. Коли ваша інтуїція каже вам, що ви знаєте, вірте у це.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Ви готові. Ви можете бути готові, ніж будь-коли. У тебе було достатньо часу, щоби все обміркувати. Ви візуалізували свій успіх і тепер йдете до нього.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Ви можете зробити це. У вас є все, що вам потрібно під рукою. Фактично ваші ресурси течуть у ваш бік. Ваше життя рухається у правильному напрямку. Отже, Терези, не бійтеся мріяти.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Кубків.

На вашому шляху багато кохання та підтримки. У вашому житті багато позитивних речей. Всі ці почуття можуть спричинити непереборне вдячність. Насолоджуйтесь цим.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

У тебе є так багато кохання, яке ти можеш дати. Ваша материнська натура тепла та чутлива. Ви материнська та добра. Ви допомагаєте хорошому другові вилікуватися від скрутної ситуації, просто будучи поряд з ним.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Слухайте правду навіть коли її важко почути. До вас надійшло повідомлення від людини, якій ви, можливо, не довіряєте. Але цього разу вам потрібно звертати увагу не на месенджера. Налаштуйтеся на їхні слова. Незалежно від джерела, у тому, що виявляється, є крихта цінності.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: пара пентаклів.

Ви маєте прийняти важливе фінансове рішення. Важко збагнути, куди вкласти свої гроші. Ринок виглядає невпевненим. Якщо ви не можете у всьому розібратися самостійно, не соромтеся попросити поради у експерта.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Світ

Ви щаслива людина. На вашому шляху відкривається безліч чудових можливостей. Ви можете не розуміти, наскільки вам пощастило. Багато хто хотів би опинитися на вашому місці, і все тільки починається. Наступного року вам буде ще краще!

Джерело: yourtango.

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