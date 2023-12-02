Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 2 декабря.

Карты Таро могут многое рассказать о том, что ждет ваш знак зодиака.

Возможно, вам придется заняться подготовкой к Новому году или уделить особое внимание личным задачам.

Что бы ни приготовило для вас будущее, читайте дальше, чтобы узнать, что откроется для вашего знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Тебе больно. Больно, когда кто-то, кому, по вашему мнению, можно доверять, вас разочаровывает. Хотя может показаться, что пройдет вечность, прежде чем вы снова будете готовы доверять, вы снова встанете на ноги.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Умеренность.

Потерпи. Может потребоваться много времени, чтобы увидеть улучшения в той области вашей жизни, которая в какой-то момент вышла из-под контроля. Вы в кратчайшие сроки окупите понесенные финансовые потери и станете даже лучше, чем когда-то.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Люди любят спорить из-за мелких драм. Не будьте одним из них. Держите голову высоко и не следуйте за толпой.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Вам предстоит многое сделать. Ваши чувства сейчас сильны. Не заставляйте их замолчать. Слушай свое сердце. оно мудрее, чем вы думаете.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Ничто не может быть на 100 процентов простым. Ваши эмоции сложны, и вам может быть трудно решить, что вы хотите делать дальше. Когда ваша интуиция говорит вам, что вы знаете, верьте этому.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Вы готовы. Вы можете быть более готовы, чем когда-либо. У тебя было достаточно времени, чтобы все обдумать. Вы визуализировали свой успех и теперь идете к нему.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Вы можете сделать это. У вас есть все, что вам нужно, под рукой. Фактически, ваши ресурсы текут в вашу сторону. Ваша жизнь движется в правильном направлении. Итак, Весы, не бойтесь мечтать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков.

На вашем пути много любви и поддержки. В вашей жизни происходит много позитивных вещей. Все эти чувства могут вызвать непреодолимое чувство благодарности. Наслаждайтесь этим.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Жезлов.

У тебя есть так много любви, которую ты можешь дать. Ваша материнская натура теплая и чувствительная. Вы материнская и добрая. Вы помогаете хорошему другу вылечиться от трудной ситуации, просто будучи рядом с ним.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов

Слушайте правду, даже когда ее трудно услышать. К вам пришло сообщение от человека, которому вы, возможно, не доверяете. Но на этот раз вам нужно обращать внимание не на мессенджер. Настройтесь на их слова. Независимо от источника, в том, что выражается, есть крупица ценности.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Вам предстоит принять важное финансовое решение. Трудно понять, куда вложить свои деньги. Рынок выглядит неуверенным. Если вы не можете во всем разобраться самостоятельно, не стесняйтесь попросить совета у эксперта.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир

Вы счастливый человек. На вашем пути открывается множество прекрасных возможностей. Вы можете не осознавать, насколько вам повезло. Многие хотели бы оказаться на вашем месте, и все только начинается. В следующем году для вас будет еще лучше!

Источник: yourtango.

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