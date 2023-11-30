На своїй сторінці в Instagram переможець "Голос країни" з команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський показав кілька прикладів огидних коментарів, які він отримує від росіян, і опублікував важливе звернення до українців.

"Я не хочу бути "ПРОВОКАТОРОМ", але ось такі коментарі я отримую щодня на своєму YouTube каналі. І справа в тому, що ці "молекули" так завжди думали, і будуть думати. Ви 500 тисяч разів можете говорити, що культура, історія, мова, релігія "НЕ НА ЧАСІ", але, кохані мої, я розчарую вас! Це все на часі! Допоки наші голови не покине мас/ко..вія, доти і будем мати ті негаразди в нашій державі", – пише Сергій Лазановський.

Лазановський наголосив, що росіяни завжди всіма способами намагались знищити нашу націю, мову та культуру.

"В часи Голодомору люди віддавали свої коштовні речі, щоб отримати кусок хліба. І дуже часто їх обманювали, даючи всього декілька колосків, або хліб із запеченою глиною. Багато сімей залишалось без спадку, без згадок про своїх родичів... спитаєте, для чого це? Бо наше ІСНУВАННЯ перекреслює всю їхню вигадану історію недокраїни", – переконаний Сергій Лазановський.

Зірка "Голос країни" Лазановський відзначив, що нам доведеться проробити ще багато роботи: переписати історію, спотворену радянським союзом, повернути українські слова і т.д.

"Тому будьте свідомими, я благаю вас🫶🏻 Відкиньте всі от ці дурні відмазки "так било всєгда"! Ні, так не було завжди! P.S.Не створюйте майбутнім поколінням негараздів. І вибачте за той язик в стрічці... але хай це відкриває вам очі на реальність!", – додав переможець "Голос країни" Лазановський.

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