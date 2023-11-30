На своей странице в Instagram победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский показал несколько примеров отвратительных комментариев, которые он получает от россиян, и опубликовал важное обращение к украинцам.

"Я не хочу быть "ПРОВОКАТОРОМ", но вот такие комментарии я получаю каждый день на своем YouTube канале. И дело в том, что эти "молекулы" так всегда думали и будут думать. Вы 500 тысяч раз можете говорить, что культура, история, язык, религия "НЕ КО ВРЕМЕМЕНИ", но, любимые мои, я разочарую вас! Это все актуально! Пока наши головы не покинет мос/ко..вия, до тех пор и будем иметь эти проблемы в нашем государстве", – пишет Сергей Лазановский.

Лазановский подчеркнул, что россияне всегда всеми способами пытались уничтожить нашу нацию, язык и культуру.

"Во времена Голодомора люди отдавали свои ценные вещи, чтобы получить кусок хлеба. И очень часто их обманывали, давая всего несколько колосков или хлеб с запеченной глиной. Многие семьи оставались без наследства, без упоминаний своих родственников... спросите, для чего это? Потому что наше СУЩЕСТВОВАНИЕ перечеркивает всю их выдуманную историю недостраны", – убежден Сергей Лазановский.

Звезда "Голос країни" Лазановский отметил, что нам придется проделать еще много работы: переписать историю, изуродованную советским союзом, вернуть украинские слова и т.д.

"Поэтому будьте сознательными, я умоляю вас🫶🏻 Отбросьте все вот эти глупые отмазки "так было всегда"! Нет, так не было всегда! P.S.Не создавайте будущим поколениям проблем. И простите за этот язык в ленте... но пусть это открывает вам глаза на реальность!", – добавил победитель "Голос країни" Лазановский.

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