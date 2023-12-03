Передбачено адміністративну відповідальність згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення з подальшим нарахуванням штрафу.

В Україні існує багато штрафів. На території столиці розміщення вивісок на балконах вважається незаконним і підлягає видаленню. Згідно з чинним законодавством у Києві заборонено встановлювати рекламні банери на балконах житлових, офісних та інших будівель. За це можна нарватись на штрафи.

Про це нагадали мешканцям столиці на офіційній сторінці Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама" у соціальній мережі Facebook.

Особам, які порушують це правило, може бути нараховано адміністративний штраф.

Підкреслюється, що балконах будинків часто стають об'єктами для незаконної реклами, проте розміщення вивісок на цих місцях є забороненим та карається штрафом. Іноді підприємці можуть намагатися домовитися з мешканцями багатоквартирних будинків щодо використання їх балконів для реклами, проте це порушує чинне законодавство.

Таким чином, громадянам Києва рекомендується не допускати порушень цих правил та не давати згоду на розміщення вивісок на балконах своїх будинків. Штраф доведеться сплачувати всім винуватцям.

За розміщення реклами в неприпустимих місцях передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення з подальшим нарахуванням штрафу.

Розмір штрафу для порушників коливається від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить штраф від 340 до 1360 гривень.

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