В Украине существует много штрафов. На территории столицы размещение вывесок на балконах считается незаконным и подлежит удалению. Согласно действующему законодательству, в Киеве запрещено устанавливать рекламные баннеры на балконах жилых, офисных и других зданий. За это можно нарваться на штрафы.

Об этом напомнили жителям столицы на официальной странице Управления по рекламе КГГА и КП "Киевреклама" в социальной сети Facebook.

Лицам, нарушающим это правило, может быть начислен административный штраф.

Подчеркивается, что балконы домов часто становятся объектами для незаконной рекламы, однако размещение вывесок на этих местах запрещено и наказывается штрафом. Иногда предприниматели могут пытаться договориться с жителями многоквартирных домов по использованию их балконов для рекламы, однако это нарушает действующее законодательство.

Таким образом гражданам Киева рекомендуется не допускать нарушений этих правил и не давать согласия на размещение вывесок на балконах своих домов. Штраф придется платить всем виновникам.

За размещение рекламы в недопустимых местах предусмотрена административная ответственность согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях с последующим начислением штрафа.

Размер штрафа для нарушителей колеблется от 20 до 80 тысяч рублей, что составляет штраф от 340 до 1360 гривен.

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