Важливо, щоб в рамках мобілізації повістка була наперед виписана і вручена особисто під підпис.

На сьогоднішній день в законодавстві не визначено конкретного порядку та місць вручення повісток в рамках мобілізації. Фактично, їх можуть вручити особисто в будь-якому місці, такому як вулиця, блокпост, робоче місце або місце проживання. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Важливо, щоб в рамках мобілізації повістка була наперед виписана і вручена особисто під підпис. Вручення повістки через месенджери, СМС або телефонний дзвінок, або просто залишення під дверима квартири вважається незаконним.

Якщо в рамках мобілізації повістку залишили у дверях чи поштовій скрині, і військовозобов'язаний не підписував її, то її можна ігнорувати. У цьому випадку представники військкомату не зможуть підтвердити факт передачі, оскільки відсутній підпис військовозобов'язаного.

Повістка представляє собою документ, який зобов'язує особу з'явитися до ТЦК та СП. Однак в рамках мобілізації важливо, щоб вона була вручена належним чином, що означає особисте передання і підпис громадянина. Крім того, важливо перевірити всі вказані дані в документі, такі як особисті дані, дата народження, місце проживання, дата і час, коли слід з’явитися до ТЦК та СП, причина з'явки, а також печатка та підпис особи, яка вручала повістку.

Повістку в рамках мобілізації може вручати представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний, або управитель багатоквартирних будинків. Також повістки можуть передавати посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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