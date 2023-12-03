Важно, чтобы в рамках мобилизации повестка была выписана и вручена лично под подпись.

На сегодняшний день в законодательстве не определены конкретный порядок и места вручения повесток в рамках мобилизации. Фактически их могут вручить лично в любом месте, таком как улица, блокпост, рабочее место или место жительства. Об этом рассказал адвокат Симутин.

Важно, чтобы в рамках мобилизации повестка была выписана и вручена лично под подпись. Вручение повестки через мессенджеры, СМС или телефонный звонок или просто оставление под дверью квартиры считается незаконным.

Если в рамках мобилизации повестку оставили в дверях или почтовом ящике, и военнообязанный не подписывал его, то его можно игнорировать. В этом случае представители военкомата не смогут подтвердить факт передачи, поскольку отсутствует подпись военнообязанного.

Повестка представляет собой документ, обязывающий лицо явиться в ТЦК и СП. Однако в рамках мобилизации важно, чтобы она была вручена должным образом, что означает личную передачу и подпись гражданина. Кроме того, важно проверить все указанные данные в документе, такие как личные данные, дата рождения, место жительства, дата и время, когда следует явиться в ТЦК и СП, причина явки, а также печать и подпись лица, которая вручала повестку.

Повестку в рамках мобилизации может вручать представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, или управляющий многоквартирных домов. Также повестки могут передавать должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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