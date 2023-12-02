Жінка звернулася до Пенсійного фонду України з питанням про можливість призначення субсидії. Вона цікавилася, чи може жінці, яка досягла 60 років, має страховий стаж менше 30 років і не має права на пенсію, бути призначена субсидія. У ПФУ надали відповідь.

У відповіді з ПФУ було вказано, що особі, яка досягла 60 років і не має достатнього страхового стажу для отримання пенсії за віком, може бути призначена житлова субсидія за умови, що вона має не менше 15 років страхового стажу та протягом періоду розгляду субсидії отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї.

ПФУ посилалося на відповідне положення постанови Кабінету міністрів України від 21.10.1995 № 848, яке регулює порядок надання субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги.

У відповідності до цього документа право на субсидію можуть мати різні категорії осіб, включаючи зареєстрованих мешканців, осіб, що проживають на підставі договору оренди, індивідуальних забудовників, неповнолітніх, залишених без батьківської опіки, та сім’ї, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж обов’язковий платіж.

Розмір обов’язкового платежу визначається у розмірі 15% сукупного місячного доходу, і його розраховують індивідуально для кожної сім’ї в залежності від складу та доходу. Також, зазначається, що через військове вторгнення рф було внесено зміни у механізм призначення субсидій, тепер вони доступні і внутрішньо переміщеним особам.

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