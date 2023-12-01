Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 1 грудня.

Ось що говорить гороскоп Таро на день для кожного зодіаку знака, що може вас чекати в цей день.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей.

Старанно працюйте над своїми стосунками, Овен.

Іноді виникатимуть труднощі, але знання того, як вирішувати конфлікти, піде вам на користь. Будьте більшою людиною і зосередьтеся на мисленні загальної картини.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Мечів.

Чи не кожне рішення проявляється тоді, коли ви цього хочете.

Сьогодні кілька хвилин змусять вас почухати голову, намагаючись знайти новий ракурс у складній ситуації.

Коротка прогулянка, щоб відійти від столу, може дати вам час знайти потрібну лазівку.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Королева Пентаклів.

Ваші інстинкти та інтуїція сьогодні виявляться неоціненними.

Іноді вам не потрібний астролог або читання карт Таро, щоб зрозуміти, що вам потрібно знати. Всі відповіді написані у вашому серці.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Люди сперечаються. Напруженість на робочому місці може виявитися вищою, ніж зазвичай.

Сьогодні тримайте голову опущеної, щоб виконати свою роботу, та уникайте участі у плітках чи розмовах, які непродуктивні та ведуть до розбіжностей.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Жезлов

У словах молодого покоління є мудрість.

Хтось може здивувати вас своїм новаторським мисленням та здатністю заглядати далеко у майбутнє.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Туз Мечів.

Ви попереду гри. Це новий початок і сезон вашого життя - це те, чого ви так довго чекали.

Начебто Всесвіт мав намір подарувати вам дивовижний подарунок життя на срібному блюді. Тепер все, що вам потрібно зробити, це скористатися цією можливістю, створеною спеціально для вас.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Ваші емоції – ваш золотий вінець. Ви настільки співзвучні почуттям інших людей навколо вас та всередині себе.

У світі не вистачає співчуття, але ваше серце напоготові, і ви допомагаєте іншим побачити, як виглядає співчуття. Це чудова надихаюча річ.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Ви готові мчати вперед до фінішу та розпочати реалізацію цього проекту.

Ви захоплені досягнення цієї мети. Ви знаєте, чого хочете, і ніщо не дозволить вам стати на вашому шляху.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Місяць.

Хтось не такий чесний, як вам хотілося б. Твоя робота – оголосити про це.

Конфронтація ніколи не буває легкою, але м'який підхід може допомогти розкрити правду, зберігаючи при цьому гідність та повагу.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Десятка Мечів.

Хтось ударив тебе ножем у спину. Можливо, вони й не збиралися цього робити, але кінцевий результат той самий.

Ви повинні оговтатися від шкоди і знайти спосіб відшкодувати те, що ви втратили фінансово, а також емоційно через втрату довіри.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Мечів.

Тобі потрібно трохи часу для себе. Сьогодні у вас може не бути багато часу, щоб відволіктися від суєти життя. Тим не менш, буде гарною ідеєю знайти годину чи дві, щоб просто тихо посидіти і почитати щось, що живить ваш розум.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Ви можете зустріти людину, яка трохи запальна і легко злиться. Будьте обережними, не натискайте кнопки. Добрі слова набагато корисніші у вирішенні конфлікту.

Джерело: yourtango.

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