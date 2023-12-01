Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 1 декабря.

Вот что говорит гороскоп Таро на день для каждого знака зодиака, что может вас ожидать в этот день.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Усердно работайте над своими отношениями, Овен.

Время от времени будут возникать трудности, но знание того, как разрешать конфликты, пойдет вам на пользу. Будьте более крупным человеком и сосредоточьтесь на мышлении общей картины.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Не каждое решение проявляется тогда, когда вы этого хотите.

Сегодня несколько минут заставят вас почесать голову, пытаясь найти новый ракурс в сложной ситуации.

Короткая прогулка, чтобы отойти от стола, может дать вам время найти нужную лазейку.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Ваши инстинкты и интуиция сегодня окажутся неоценимыми.

Иногда вам не нужен астролог или чтение карт Таро, чтобы понять, что вам нужно знать. Все ответы написаны в вашем сердце.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Люди спорят. Напряженность на рабочем месте может оказаться выше, чем обычно.

Сегодня держите голову опущенной, чтобы выполнить свою работу, и избегайте участия в сплетнях или разговорах, которые непродуктивны и ведут к разногласиям.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Жезлов

В словах молодого поколения есть мудрость.

Кто-то может удивить вас своим новаторским мышлением и способностью заглядывать далеко в будущее.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Мечей.

Вы впереди игры. Это новое начало и сезон вашей жизни — это то, чего вы так долго ждали.

Как будто Вселенная намеревалась преподнести вам удивительный подарок жизни на серебряном блюде. Теперь все, что вам нужно сделать, это воспользоваться этой возможностью, созданной специально для вас.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков.

Ваши эмоции — ваш золотой венец. Вы настолько созвучны чувствам других людей вокруг вас и внутри себя.

В мире не хватает сочувствия, но ваше сердце наготове, и вы помогаете другим увидеть, как выглядит сострадание. Это прекрасная вдохновляющая вещь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Вы готовы мчаться вперед к финишу и приступить к реализации этого проекта.

Вы увлечены достижением этой цели. Вы знаете, чего хотите, и ничто не позволит вам встать на вашем пути.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Луна.

Кто-то не так честен, как вам хотелось бы. Твоя работа - объявить об этом.

Конфронтация никогда не бывает легкой, но мягкий подход может помочь раскрыть правду, сохраняя при этом достоинство и уважение.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Кто-то ударил тебя ножом в спину. Возможно, они и не собирались этого делать, но конечный результат тот же.

Вы должны оправиться от ущерба и найти способ возместить то, что вы потеряли финансово, а также эмоционально из-за утраты доверия.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Тебе нужно немного времени для себя. Сегодня у вас может не быть много времени, чтобы отвлечься от суеты жизни. Тем не менее, будет хорошей идеей найти час или два, чтобы просто тихо посидеть и почитать что-нибудь, что питает ваш разум.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Вы можете встретить человека, который немного вспыльчив и легко злится. Будьте осторожны, не нажимайте кнопки. Добрые слова гораздо полезнее в разрешении конфликта.

Источник: yourtango.

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