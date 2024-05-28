Коли ми дбаємо про наш одяг, час від часу важливо також звертати увагу на саму пральну машину.

Один з ключових елементів, який потребує регулярної уваги, - це лоток пральної машини. Якщо ви помітили, що він став брудним або неприємно пахне, ось кілька цікавих порад, як легко його почистити.

Видаліть залишки миючого засобу

Один з основних факторів, які впливають на чистоту лотка - залишки миючого засобу. Переконайтеся, що ви регулярно видаляєте залишки порошку чи рідинного миючого засобу з лотка. Використовуйте м'яку ганчірку або щітку, щоб очистити кожен куточок та щілину. Це сприятиме відсутності неприємних запахів та попередить засмічення.

Перевірте зливний насос

Зливний насос відповідає за виведення води з пральної машини. Якщо він забитий, це може призвести до запахів та навіть проблем із зливом води. Регулярно перевіряйте цей елемент та видаляйте будь-які засмічення. За необхідності, використовуйте пилосос або пінцет для видалення невеликих предметів.

Використовуйте оцтовий розчин

Оцтовий розчин - ефективний засіб для очищення прального лотка від вапняних відкладень і бруду. Змішайте рівні частини оцту та гарячої води і використовуйте цю суміш для промивання лотка та внутрішніх частин пральної машини. Пам'ятайте про те, щоб запустити повний цикл прання після цього для того, щоб видалити залишки оцту.

Не забувайте про резинову ущільнювачку

Резинова ущільнювачка дверцят пральної машини також може стати витоком запахів та засміченням. Протирайте її м'якою ганчіркою або вологою ганчіркою для видалення залишків волосся, пилу та інших забруднень. Забезпечте, щоб ущільнювачка була сухою після кожного прання, а також періодично обробляйте її засобами для догляду за гумовими частинами.

Практикуйте регулярне прання при високій температурі

Регулярне прання при високій температурі (приблизно 60 градусів Цельсія) може допомогти уникнути утворення плісняви та бактерій в лотку. Висока температура допомагає знищити мікроорганізми, які можуть виростати в умовах вологості.

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