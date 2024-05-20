Запах затхлості на одязі може бути вельми неприємним і викликати незручності, особливо коли немає можливості відразу відправити речі у пральню.

Є кілька ефективних способів, які допоможуть вам позбутися цього неприємного запаху на одязі і оновити ваш гардероб.

Вентиляція та сонце

Перше, що варто зробити, це дати вашій одежі можливість "віддохнути". Повісьте її на вулиці або відкритому вікні для того, щоб свіже повітря та сонячне проміння допомогли вивести запах з тканини.

Використання сироватки

Сироватка - ефективний засіб для виведення неприємних запахів. Змочіть ватний тампон або губку в сироватці та протріть затхлі місця на одязі. Після цього повісьте річ на свіже повітря.

Сода для виведення запаху

Сода відома своїми властивостями поглиблення запахів. Посипте соду на зони з запахом та залиште на кілька годин або навіть на ніч. Потім просто викиньте соду і повісьте одяг на повітрі.

Ароматичні каштани

Каштани мають приємний аромат і можуть допомогти в боротьбі з запахом затхлості. Розріжте каштани навпіл і розставте їх по різних частинах гардеробу.

Заморожування

Розмістіть речі, такі як шкарпетки чи футболки, у пакет і заверніть їх у пластиковий пакет. Покладіть цей пакет в морозильник на кілька годин. Заморожування допоможе усунути бактерії, що викликають запах, і призведе до покращення ситуації.

Використання засобів для чищення повітря

Використання аерозольних засобів для чищення повітря також може допомогти усунути запах з одягу. Розпиліть засіб на відстані від одягу, залиште на деякий час і потім провітріть приміщення.

Ароматизація засобами

Використовуйте ароматичні засоби, такі як саше, лаванда або кедрові дерева для гардеробу. Вони не лише додають свіжий аромат, але і позбавляють одяг від затхлого запаху.

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