Запах затхлости на одежде может быть весьма неприятным и вызывать неудобства, особенно когда нет возможности сразу отправить вещи в прачечную.

Есть несколько эффективных способов, которые помогут вам избавиться от этого неприятного запаха на одежде и обновить ваш гардероб.

Вентиляция и солнце

Первое, что стоит сделать, это дать вашей одежде возможность "отдохнуть". Повесьте ее на улице или открытом окне для того, чтобы свежий воздух и солнечные лучи помогли вывести запах из ткани.

Использование сыворотки

Сыворотка – эффективное средство для выведения неприятных запахов. Смочите ватный тампон или губку в сыворотке и протрите затхлые места на одежде. После этого повесьте вещь на свежайший воздух.

Сода для выведения запаха

Сода известна своими свойствами углубления запахов. Посыпьте соду на зоны с запахом и оставьте на несколько часов или даже ночью. Затем просто выбросьте соду и повесьте одежду на воздухе.

Ароматические каштаны

Каштаны обладают приятным ароматом и могут помочь в борьбе с запахом затхлости. Разрежьте каштаны пополам и расставьте их по разным частям гардероба.

Замораживание

Разместите вещи, такие как носки или футболки, в пакет и заверните их в пластиковый пакет. Положите этот пакет в морозильник на несколько часов. Замораживание поможет устранить вызывающие запах бактерии и приведет к улучшению ситуации.

Использование чистящих средств

Использование аэрозольных средств для очистки воздуха также поможет устранить запах из одежды. Распылите средство на расстоянии от одежды, оставьте на время и затем проветрите помещение.

Ароматизация средствами

Используйте ароматические средства, такие как саше, лаванда или кедровые деревья для гардероба. Они не только придают свежий аромат, но и избавляют одежду от затхлого запаха.

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