З огляду на двоетапне підвищення мінімальної зарплати до 8000 грн наступного року змінюється розмір єдиного соціального внеску.

У 2024 році в Україні не передбачається внесення змін у податкові ставки для малих та середніх підприємців. Проте, в новому держбюджеті-2024, який було підписано президентом, передбачено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Ці показники впливають на розміри податків, що сплачують фізичні особи - підприємці (ФОП).

З огляду на двоетапне підвищення мінімальної зарплати до 8000 грн у наступному році, змінюється розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОП. З січня по липень 2024 року внесок складатиме 1562 грн на місяць або 4686 грн на квартал, а з липня 2024-го по січень 2025-го - 1760 грн на місяць або 5280 грн на квартал.

В Україні також планується підняти прожитковий мінімум для різних соціальних та демографічних груп. Проте, для ФОПів ключовим є лише розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2024 році становитиме 3028 грн. Від цього показника залежить єдиний податок для ФОП першої групи, що становить 10% і, отже, у 2024 році становитиме 302,8 грн.

ФОПи другої групи сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 20% від мінімалки. Ця ставка також збільшиться, але зміни відбудуться лише раз, оскільки податкова ставка враховує мінімалку, встановлену на початок року. Отже, протягом 2024 року єдиний податок для ФОП другої групи становитиме 1420 грн на місяць.

Для третьої групи ФОП розмір єдиного податку не зазнає змін і залежить від доходу підприємця: 5% від доходу, якщо ФОП не має реєстрації платником ПДВ, або 3% від доходу "плюс" ПДВ. Спрощена система оподаткування визначає групу ФОП відповідно до обороту бізнесу. Ліміт обороту визначено у мінімальних зарплатах.

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