В 2024 году в Украине не предусматривается внесение изменений в налоговые ставки для малых и средних предпринимателей. Однако, в новом госбюджете-2024, подписанном президентом, предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Эти показатели влияют на размеры налогов, уплачиваемых физическими лицами - предпринимателями (ФОП).

Учитывая двухэтапное повышение минимальной зарплаты до 8000 грн в следующем году, меняется размер единого социального взноса (ЕСВ) для ФОП. С января по июль 2024 года взнос составит 1562 грн в месяц или 4686 грн в квартал, а с июля 2024 по январь 2025 - 1760 грн в месяц или 5280 грн в квартал.

В Украине также планируется поднять прожиточный минимум для разных социальных и демографических групп. Однако, для ФЛП ключевым является только размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2024 году составит 3028 грн. От этого показателя зависит единый налог для ФОП первой группы, составляющий 10% и, следовательно, в 2024 году составит 302,8 грн.

ФОПы второй группы будут платить единый налог в размере 20% от минималки. Эта ставка также увеличится, но изменения произойдут только один раз, поскольку налоговая ставка учитывает минималку, установленную на начало года. Следовательно, в течение 2024 года единый налог для ФОП второй группы составит 1420 грн. в месяц.

Для третьей группы ФОП размер единого налога не претерпевает изменений и зависит от дохода предпринимателя: 5% от дохода, если ФОП не имеет регистрации плательщиком НДС, или 3% от дохода "плюс" НДС. Упрощенная система налогообложения определяет группу ФОП в соответствии с оборотом бизнеса. Лимит оборота определен в минимальных зарплатах.

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