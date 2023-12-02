В Україні у 2024 році зміняться правила призначення пенсій. Якщо у 2023 році у 60 років на заслужений відпочинок можуть вийти ті, хто має 30 років стажу, то у 2024 вимоги посилять.

У 2024 році в Україні планується внести зміни до умов призначення пенсій, які передбачають збільшення кількості років стажу для виходу на заслужений відпочинок.

Вже у 2024 році вимоги для виходу на пенсію посиляться, вимагаючи 31 рік стажу для отримання пенсії. З кожним наступним роком вимоги до стажу будуть зростати, досягаючи мінімуму у 35 років стажу. Такі умови випливають, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Цей період підвищених вимог до стажу триватиме протягом чотирьох років. З урахуванням таких змін, особам, які будуть досягати 60 років після 2028 року, необхідно мати щонайменше 35 років стажу для виходу на пенсію вчасно. Тим, кому 60 років виповниться раніше 2028 року, слід врахувати зростання вимог:

2023 рік: від 30 років стажу;

2024 рік: від 31 року;

2025 рік: від 32 років;

2026 рік: від 33 років;

2027 рік: від 34 років;

2028 рік: від 35 років.

Ті, хто не відповідає цим умовам, можуть виходити на пенсію у 63 роки. Для цього до досягнення віку 63 років потрібно набрати відповідний стаж:

2023 рік: від 20 до 30 років;

2024 рік: від 21 до 31 року;

2025 рік: від 22 до 32 років;

2026 рік: від 23 до 33 років;

2027 рік: від 24 до 34 років;

2028 рік: від 25 до 35 років.

Щоб отримати пенсію у 65 років, необхідно мати щонайменше 15 років стажу. За розрахунками Мінсоцу, у 2028 році лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років, 5% зможуть вийти на пенсію у 65 років, а решта буде має можливість піти на пенсію у 63 роки.

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